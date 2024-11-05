内蒙古新能源装机突破1.1亿千瓦
2024年11月05日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报呼和浩特11月4日电 （记者张枨）记者从内蒙古自治区能源局获悉，随着内蒙古能源杭锦旗风光火储热生态治理项目、乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目、内蒙古华电腾格里100万千瓦光伏一期工程陆续并网发电，10月31日，内蒙古新能源装机突破1.1亿千瓦，在2023年新能源总装机规模跃居全国第一、今年3月31日新能源总装机规模突破1亿千瓦后，内蒙古新能源总装机规模再创历史新高，能源发展势强劲足。
预计到今年年底，内蒙古全区还将有超2500万千瓦新能源并网，全年新增并网装机规模超过4000万千瓦。据测算，内蒙古已并网的新能源装机每年产生2500亿千瓦时绿色电力，相当于节约标准煤8000万吨，减少二氧化碳排放超2.1亿吨。
(责编：王震、陈键)
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