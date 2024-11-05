据新华社郑州11月4日电 （记者马意翀）记者从河南省农业农村厅获悉，截至11月4日，河南全省小麦已播种8472万亩，占预计面积的99.4%。小麦已出苗面积6795万亩，出苗率达80.2％。除信阳因腾茬收获较晚麦播仍在进行外，河南其他地市麦播基本结束。

据了解，今年河南全省各级农业农村部门狠抓麦播面积稳定，扎实推进大面积单产提升，麦播工作进展总体顺利。

受10月上中旬气温偏高影响，今年河南麦播较常年推迟3至5天，从10月11日开始大面积展开。10月17日至20日，河南全省出现大范围明显降雨过程。随着气温下降、墒情得到明显改善，河南各地抢抓机遇，加快麦播进度。10月20日至25日连续6天麦播日进度超过500万亩，其中24日麦播日进度超过800万亩。加上各地积极抗旱播种浇水面积达900万亩，较常年增加一倍，保证了小麦足墒出苗，目前整体出苗较好。

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