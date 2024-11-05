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科学技术普及法22年来首次修订！筑牢大国科普基石

2024年11月05日09:10 | 来源：新华社
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2035年建成科技强国，国家科普能力建设在提速。

11月4日，科学技术普及法修订草案首次提请全国人大常委会会议审议，这是科学技术普及法自2002年公布施行以来的首次修订。

科普是社会主义物质文明和精神文明建设的重要内容，是国家创新体系的重要组成部分。

现行科学技术普及法颁布以来，对促进科学技术普及、提高公民科学文化素质、推动创新发展发挥了重要作用。我国公民具备科学素质的比例从2003年的1.98%提升至2023年的14.14%，全球创新指数排名从2012年的第34位上升到2024年的第11位。

科技部部长阴和俊在向常委会会议作修订草案说明时介绍，随着我国进入新发展阶段，科普事业还存在对科普工作重要性认识不够、主动性不强，高质量科普产品和服务供给不足，科普队伍建设滞后，科普基础设施较为薄弱等问题，有必要修改现行科学技术普及法。

修订草案主要有哪些变化？

修订草案聚焦科普发展中的突出问题，优化创新制度，完善体制机制，新增“科普活动”和“科普人员”两章，从现行的6章34条增加到8章60条，主要包括明确科普的总体要求和目标方向、强化科普社会责任、促进科普活动、加强科普队伍建设、强化保障措施等内容。

需要注意的是，草案所指的“科普活动”不是指实践中举办的具体“活动”，而是指完成科普职能的所有动作的总和。

——推进高水平科学教育，培养高素质创新大军。

科学教育是建设教育强国、科技强国、人才强国的重要任务。只有推进高水平科学教育，自主培养一批具有国际竞争力的高素质科技人才，才能实现国家科技进步。

科技部科技人才交流开发服务中心培训处处长、研究员彭春燕指出，草案把科学教育作为科普一项重要内容，明确了各类教育机构的科普责任，将激发青少年好奇心、想象力作为素质教育重要内容，把弘扬科学精神和科学家精神贯穿于教育全过程。

草案对各级各类学校的科普责任进行了细化，如：高等学校应当发挥科教资源优势，开设科技相关通识课程，开展科研诚信和科技伦理教育。中小学校应当完善科学教育课程和实践活动，激发学生科学兴趣，培养科学思维、创新意识和创新能力。学前教育机构应当根据学前儿童年龄特点和身心发展规律，加强科学启蒙教育，培育、保护好奇心和探索意识。

——强化全社会科普责任，推动科普产业化。

科普是全社会的共同责任。当前，我国科普事业主要依靠政府主导，全社会科普投入不足，迫切需要健全政府、社会、市场等协同推进、全社会共同参与的大科普格局。

草案明确，国家发展科普产业，推动科普公共服务市场化，鼓励兴办科普企业，促进科普与文化、旅游、体育、卫生健康、农业、生态环保等产业融合发展。国家支持科普产品和服务研究开发，提升科普原创能力，依法保护科普成果知识产权。鼓励企业将自身科技资源转化为科普资源，向公众开放实验室、生产线等科研、生产设施。

“经过多年发展和探索，我国科普公益性服务与市场化、产业化逐步融合，越来越多的企业参与科普活动。草案围绕通过产业融合实现科普产业快速发展、提升科普产业发展的质量、明确企业的科普责任等方面作出规定，有助于推动科普产业发展。”彭春燕说。

——壮大科普人才队伍，释放“第一资源”效能。

从深耕科普的院士大咖、科研骨干到扎根乡村的科普教师、科技志愿者，近年来，越来越多的科技人员主动向公众传播前沿科学知识、提供科普服务，我国科普人员队伍呈现出多元化发展态势。

最新数据显示，2022年我国科普人员达199.67万人，其中超过八成为科普兼职人员。必须进一步提高科普人员素质，加强科普人才储备，为开展科普活动提供有力保障。

为此，草案新增了“科普人员”一章，围绕建立专业化科普工作人员队伍，鼓励和支持老年科学技术人员积极参与科普工作，支持有条件的高等学校、职业学校设置和完善科普相关学科和专业，完善科普志愿服务制度和工作体系等内容作出规定。

与此同时，草案对健全科普人员评价、激励机制作出规定，鼓励相关单位建立符合科普特点的职称评定、绩效考核等评价制度。

“我们在调研中发现，科技工作者参与科普的认同度高、意愿强，但由于实质性的考核评价机制缺失，导致其行动力偏弱，从科研到科普的链条不畅通。”彭春燕说，这一规定直面问题核心，将极大增强科研人员投身科普事业的动力。

筑牢大国科普基石！以法治护航，新时代科普工作将为推动教育科技人才一体发展、加快实现高水平科技自立自强提供更加有力的支撑。

（记者温竞华）新华社北京11月4日电

(责编：王震、陈键)
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