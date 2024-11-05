新华社深圳11月4日电（记者王丰 卫韦华）继今年4月底超级充电站数量首次超过传统加油站数量后，深圳的超充站建设再次取得新突破。最新数据显示，截至目前该市已建成超充站670座，并计划今年底前累计建设1000座，这让深圳实现“超充之城”的梦想更近了一步。

作为中国“最电动”城市，深圳拥有全球销量最大的新能源汽车制造商比亚迪，全市新能源汽车数量超100万辆，占全市汽车数量的四分之一强。2024年上半年新能源汽车渗透率达72.6%，这意味着每100辆新上牌的汽车中，就有大约72辆新能源汽车。

走进深圳市中心城区的莲花山超充站，这里有4台具备最大功率600千瓦充放电能力的超充桩。下班路上，新能源车主孙先生顺路来这里充电，“超充也就20分钟左右，续航近500公里，半个多月补一次电，足够我上下班通勤和周边游玩了。”

一辆家用车使用慢充桩充满电通常需要7至8个小时，使用快充桩则需要1至2个小时，而使用超充桩可以在10分钟或者更短的时间内充电80%或以上，最快实现“一秒钟一公里”。

2023年6月29日，深圳推出首个全液冷超充示范站并宣布启动“超充之城”建设。“随着充电速度加快，元件快速释放大量热量，如何高效散热，成为超充必须解决的问题。”华为智能充电网络领域总裁王志武介绍，全液冷超充让充电主机、电缆、枪头等均实现冷却液循环散热，不仅散热能力提升30倍，还能降低噪声、提升设备寿命。

目前，深圳应用超充技术、推广超充设施、布局超充站点的进程稳步推进，已初步构建遍布全城的超充服务网络。南方电网深圳供电局数据显示，前三季度深圳充电站（桩）用电量28.33亿千瓦时，同比增长6.95%，侧面反映出充电基础设施的有效运行。

越来越多高功率超充站接入，也给电网带来不小压力，新车型开发、智慧综合充电站建设、新型电力系统构建等也在同步进行，一场全方位的“油电反转”实验在深圳展开。

莲花山超充站就是一座集光伏、储能、超充、车网互动于一体的智慧综合充电站，接入22台V2G（车网互动）充电桩，可以把新能源汽车当作“移动充电宝”，在用电高峰期反向放电，帮助电网调峰。“依托能源管理系统，充电站可以根据实时天气、电价、新能源车电池状态等，实现站内光伏、储能、汽车充电放电统一管理和智能调度。”南方电网深圳福田供电局副总经理邓世聪说。

在能源管理系统方面，深圳打造的虚拟电厂平台，截至今年9月9日，已接入充电桩、楼宇空调、光伏等9类共计5.5万个可调负荷资源。今年5月15日，深圳开展大规模车网互动应用，由深圳虚拟电厂管理中心发出精准削峰需求，全市1473辆新能源汽车分别通过“有序充电”“反向放电”进行响应，历时1个小时，涉及充电站500座，削峰规模达4389度，相当于548户家庭一天的用电需求，现场参与的车主，每放1度电还可以获得一定收益。

南方电网深圳供电局新兴产业部产业规划经理倪昌介绍，深圳新能源汽车车载电池的储能潜力可达5000万度，预计最大可控负荷超300万千瓦，几乎相当于5台中型燃煤发电机组的体量，随着车网互动应用的成熟，将成为支撑电网安全稳定的重要力量。

作为国内新能源产业重镇，深圳已形成良好的产业链生态，拥有超2万家新能源和数字能源企业。《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》提出，力争到2024年底，建成技术全球领先、场景多元覆盖的超充设施服务体系，推进“电力充储放一张网”电力需求调配互动机制日趋成熟，加快形成企业、技术、场景等生态优势。

深圳市发展和改革委员会相关负责人表示，超充市场参与主体多，产品五花八门，需要完善政策体系、发布超充地方标准，引导“超充之城”建设和超充行业发展。目前深圳正在构场景、精规划、立标准、强创新、建生态等方面齐头并进，加快推动形成统一开放、竞争有序、适度集中的建设运营市场体系。

(责编：王震、陈键)

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