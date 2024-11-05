新华社广州11月4日电（记者丁乐 洪泽华）中国对外贸易中心4日发布信息称，第136届广交会共有25.3万名境外采购商到会，首次突破25万人，创下历史新高，头部跨国采购企业首次突破300家、达308家。

截至11月3日，第136届广交会共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，较上届增长2.8%。其中，“一带一路”共建国家采购商占比超六成，共计16.5万人，增长3.7%；中东国家采购商数量增长最快，达3.4万人，增长32.6%；欧美国家采购商明显回升，到会5.4万人，增长8.2%。

广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青介绍，本届广交会出口意向成交额249.5亿美元，较上届有所增长。“一带一路”共建国家成交占比过半，欧美传统市场成交实现增长。“本届到会境外采购商采购目标明确，合作意愿较强，后续通过实地验厂、深入对接后有望达成更多交易。”

本届广交会共有来自49个国家和地区的730家企业参加进口展，其中“一带一路”共建国家企业占比65.5%，RCEP成员国企业占比33%。俄罗斯、马来西亚、越南等展团企业与中国企业达成意向合作。土耳其、韩国、埃及等展团下届将继续组团参展。

本届广交会线下展闭幕后，线上平台继续常态化运行。第137届广交会将于明年4月15日至5月5日在广州分三期举办。

(责编：王震、陈键)

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