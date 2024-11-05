人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“中国第一展”境外采购商创历史新高

2024年11月05日09:12 | 来源：新华社
小字号

新华社广州11月4日电（记者丁乐 洪泽华）中国对外贸易中心4日发布信息称，第136届广交会共有25.3万名境外采购商到会，首次突破25万人，创下历史新高，头部跨国采购企业首次突破300家、达308家。

截至11月3日，第136届广交会共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，较上届增长2.8%。其中，“一带一路”共建国家采购商占比超六成，共计16.5万人，增长3.7%；中东国家采购商数量增长最快，达3.4万人，增长32.6%；欧美国家采购商明显回升，到会5.4万人，增长8.2%。

广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青介绍，本届广交会出口意向成交额249.5亿美元，较上届有所增长。“一带一路”共建国家成交占比过半，欧美传统市场成交实现增长。“本届到会境外采购商采购目标明确，合作意愿较强，后续通过实地验厂、深入对接后有望达成更多交易。”

本届广交会共有来自49个国家和地区的730家企业参加进口展，其中“一带一路”共建国家企业占比65.5%，RCEP成员国企业占比33%。俄罗斯、马来西亚、越南等展团企业与中国企业达成意向合作。土耳其、韩国、埃及等展团下届将继续组团参展。

本届广交会线下展闭幕后，线上平台继续常态化运行。第137届广交会将于明年4月15日至5月5日在广州分三期举办。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型持续推进 厚植可持续发展清洁底色
　　近年来，我国能源发展成绩亮眼，供能结构持续优化，能源行业减排增效，新型储能、风光发电等蓬勃发展，一系列关键技术逐步突破，新型能源体系不断完善，正稳步向智能化、绿色化迈进，为高质量发展注入了新的生机与活力。 国家能源局最新数据显示，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。…
约34.6公斤！神十八带回55种“太空特产”
　　人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）11月4日1时24分，空间站第七批空间科学实验样品随神舟十八号飞船顺利返回。本次下行科学实验样品共55种，涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力燃烧科学等领域28项科学实验项目，总重量约34.6公斤。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部