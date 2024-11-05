人民网北京11月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2024年前三季度，我国水产品产量稳步增长，市场成交活跃，价格涨跌互现，出口和进口均量增额减，贸易逆差同比收窄，全国渔业经济保持平稳发展态势，为“菜篮子”产品供给提供了有力支撑。

水产品产量增长。前三季度国内水产品总产量4945.95万吨，同比增长4.49%。其中，海洋捕捞产量641.17万吨，同比增长1.62%。海水养殖产量1815.11万吨，同比增长5.67%。淡水捕捞产量67.31万吨，同比增长0.76%。淡水养殖产量2422.36万吨，同比增长4.5%。

市场价格涨跌互现。据可对比的45家水产品批发市场成交情况监测，前三季度水产品成交量685.84万吨、成交额1992.15亿元，同比分别增长2.73%、3.79%。据全国80家水产品批发市场数据，前三季度水产品综合平均价为25.08元/公斤，同比下跌3.05%。其中，海水产品45.47元/公斤，同比下跌5.43%；淡水产品17.28元/公斤，同比上涨0.18%。

贸易逆差同比收窄。海关数据显示，1月—8月水产品进出口总量718.70万吨、进出口总额279.87亿美元，同比分别增长4.29%、下降4.60%。其中，出口264.42万吨、131.25亿美元，同比分别增长10.15%、下降2.05%；进口454.28万吨、148.62亿美元，同比分别增长1.16%、下降6.75%。贸易逆差17.38亿美元，同比收窄8.02亿美元。

近年来，随着经济社会发展，居民对海水产品的需求刚性增加，中国“蓝色粮仓”供给能力持续加强，国内海洋水产品产量同比增长超4%。

自然资源部最新数据显示，前三季度，我国海洋产业生产总值7.7万亿元，同比增长5.4%。海洋经济呈现稳中有进态势。前三季度，全国批准用海面积同比增长6.7%，项目涉及投资额超7400亿元。

“当前，深远海养殖的设施装备更为先进、养殖技术更为领先、产业链更为完备。”农业农村部渔业渔政管理局相关负责人介绍，发展深远海养殖除了能够增加优质水产品供给外，还能有效延伸水产育种、预制菜加工等相关产业链，有力推动海水养殖向现代化转型升级。

“展望全年，预计全国渔业生产保持稳定，水产品产量增长，市场供给有保障。”渔业经济形势专家组分析。

(责编：孙红丽、高雷)

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