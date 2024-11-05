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政策市场双向推动 银龄消费步入增长快车道

人民网记者 黄盛
2024年11月05日09:22 | 来源：人民网
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在青城山研学太极、游玩赏景、畅谈人生，开启一场丰富多彩的研学之旅；在丽水沿着“五养”银龄研学线路，于龙泉、云和、缙云、景宁的青山绿水间感受畲乡风韵；住进河北昌黎供养中心，吃着营养可口的老年餐、住着温馨宽敞的适老化房间、参加形式多样的文体活动、去附近游览海滨风光，体验旅居养老生活的轻松惬意……

近两个月以来，伴随着各地陆续进入“赏秋”模式，银龄旅游研学正展示出巨大的消费活力。在线旅游平台数据显示，国庆假期过后，老年人机票预订量显著增长，55岁以上旅客占比约10%。10月8日至31日团期出游用户中，50岁及以上用户出游人次占比已接近40%，银发旅游市场正逐渐升温。

前不久出台的《乐享银龄，探讨中老年旅游消费趋势——2024 年中国银龄旅游专题报告》（以下简称《报告》）显示，按年龄分布来看，中老年群体占据全国旅游者近40%的份额。从旅游频次来看，17.6%的中老年群体每年旅游3次及以上，40.8%的中老年人每年旅游1到2次。中老年群体是旅游市场重要客源且需求旺盛，同时随着中老年人口基数的扩大，旅游市场也在不断注入潜在客源。

中国旅游研究院总统计师马仪亮指出，随着老年人口数量的不断增加和人均预期寿命的延长，以及针对老年人的社会保障体系的不断完善，老年旅游市场前景广阔。

业内人士对此表示，得益于政策与市场的双向推动，银龄消费正在步入快车道。各界可以深入研究老年人的出游需求、行为特点、消费习惯等，推出更适合老年人出游的产品并改善相应服务，以满足这一庞大市场的需求。

  在政策端，今年1月，国务院办公厅印发首个国家级“银发经济”的政策文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，聚焦老年人群体，提出要完善老年健康服务体系，鼓励发展符合老年人需求的消费健康产品。8月又发布了包括《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》在内的一系列促进消费政策，大力发展银发经济。其中，涉及旅游领域的政策举措包括增开银发旅游专列、对车厢进行适老化改造、丰富旅游线路和服务供给等。

  在市场端，众多经营主体创新消费产品和服务模式，加快技术升级，增强服务供给的精准性和高效性，为银龄消费者提供更加优质的产品服务。比如，有企业在线上设置书法、八段锦等系列兴趣课程，线下推出游学产品，将线上兴趣课程与线下研学服务有机结合，通过互联网技术、运营的能力，促进和激发老年人对生活的兴趣和体验；也有企业在组织老年人在“游”的基础上加入“学”，即在旅游途中，让老年人学习到当地的文化、诗词、书法、音乐等内容。

“中老年群体具有喜欢结伴出游的特性，社交需求日益增强。且随着年龄增加，他们对‘边游边学’的兴趣和参与度愈发强烈。”量子之歌执行总裁施广强表示，如今越来越多的老年人心态年轻、爱赶时髦，所以需要为老年人量身定制“边游边学”路线，不断满足其丰富的精神需求。未来将继续以精品课程为抓手、创新技术为推动，深耕银龄经济领域，通过兴趣教育激发更广泛的老龄消费，打造银发生活新范式。

也有业内人士表示，在前述《报告》的调研中，中老年群体对于历史文化浓厚、自然景观优美相结合的景点具有更高兴趣度，旅游、教学、康养相结合的旅游模式更适配中老年需求。在旅游品质上，中老年群体对服务质量有着较高的要求，其中有45.8%的中老年消费者倾向于选择服务质量较好的旅游产品。这也意味着，银龄消费市场需要进一步提升供给的品质化、个性化、细分化，不断优化升级服务，满足银发人群在生活健康、身心愉悦等多维度、多层次的“精神文化”服务需求，真正实现“老有所学、老有所乐、老有所为”。

(责编：孙红丽、高雷)
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