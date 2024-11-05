原标题：水滴保：拥抱新质生产力 构建“从产品IP打造到营销交付”的服务闭环能力

《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称“新‘国十条’”）为寿险业转型发展带来了新机遇。10月31日，由中国金融传媒主办的第五届寿险业转型发展论坛在长沙举办。围绕“贯彻落实新‘国十条’：推进金融强国建设 服务中国式现代化大局”这一主题，来自金融监管部门、保险机构、国际知名咨询机构的代表共同为中国寿险业转型发展建言献策。

聚焦“构建专业营销体制”议题，水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟表示，新“国十条”强调要不断提升保险中介机构的专业技术能力，稳步推进保险营销体制改革。为此保险中介机构也应抓住这一契机，通过科技创新完善服务体验，在寿险行业高质量发展过程中发挥助力价值。他指出，面对新技术的发展、消费者需求多样化以及利率下行等行业大趋势，大模型等“新质生产力”在寿险高质量经营转型方面，带来更多想象空间。水滴保希望通过科技赋能，做好连接保险公司和客户的桥梁。

“产品和营销IP化”趋势明显 构建行业领先内容获客能力

冉伟表示，当下行业面临用户越来越懂保险、产品和营销IP化、专业化、数智化、中高端市场提速等五大趋势。随着多媒体渠道发展，客户越来越懂保险，客户的保险信息搜索、产品获取甚至购买等行为逐步转移到线上。在小红书、抖音、视频号等渠道进行产品和营销的IP化打造，拓展增量客户，完成从“产品定制”到最终“营销交付”的能力构建，就尤为重要。

当下，水滴保打造了行业领先的内容创作和获客能力，内容增长动能强劲，视频号上账号播放量破亿，在行业百强榜中位列第一名。并且构建起包括服务号矩阵、小程序、企业微信、内容平台、APP等在内的“私域+公域”用户经营平台，利用多渠道多方式获客，并借助AI能力实现多账号高效运营。通过视频号、抖音、小红书等多元化渠道，水滴保新客数量环比大幅增长，续保率保持较高水平。

利用多渠道多方式触达客户，水滴保可以更细颗粒度地了解到细分人群的不同保险服务需求，并沉淀出长险、带病保险、银发保险等复杂产品类型的精准线上运营和内容获客能力，在社交平台完成“种草-获客-转化”一体化流程，产生增量保险收入。

AI大模型赋能经纪人IP打造 视频化营销提效超95%

冉伟介绍，除产品和营销的IP化之外，保险行业从业者的个人IP打造同样重要。通过为经纪人或代理人打造个人IP，能够更有效地传递专业形象，实现精准的定向获客。在水滴经纪人IP打造过程中，客户主动咨询而非被动被销售的逻辑得到有效验证。

水滴公司推出“水滴微影”，能够将保险经纪人的真实相貌、动作、声音进行数字化合成，经AI训练产生完整的数字人形象，并实现批量化视频生产，助力经纪人高效打造个人IP。传统几个小时的视频拍摄时间被节省至几分钟，极大提升了视频内容生产效率，帮助经纪人更高效地触达客户、获取线索，同时人均获客成本大幅降低。

在水滴微影和某知名保险公司经纪人合作的案例中，一个月时间，仅在视频号一个渠道，为其实现超50万的阅读量，3万多互动量和2800多的粉丝增量。内测数据显示，在“水滴微影”赋能下，可实现经纪人视频化营销提效超95%、展业效率提升30%。

此外，水滴公司尤其关注前沿技术的发展，自研的保险领域大模型——“水滴水守大模型”已经内测使用，大幅提升在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中的服务效率。在“水滴水守大模型”的赋能下，AI保险经纪人助理“帮帮”迎来深度升级。升级后的“帮帮”可以在销售规划过程中承担更多复杂的工作。目前，“帮帮”能够覆盖电话、企信、短信等多个场景，对话平均时长可接近50分钟，“帮帮”可为线上运营释放约30%的服务人力。

利用新质生产力赋能保险行业高质量发展转型，是未来的发展方向。新“国十条”中也特别强调要加快数智化转型，提升经营管理效率。并且鼓励运用人工智能、大数据等技术，提高营销服务、风险管理和投资管理水平。“未来，水滴将继续加强‘AI大模型+保险’的数智化服务探索，并逐步开放给行业，与合作伙伴一起推动保险行业高质量发展。”冉伟表示。

(责编：董童、李源)

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