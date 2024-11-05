国家开发银行11月4日通过官方网站发布公告称，依据财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局《关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知》（财教〔2024〕188号）有关规定，国开行将对所承办的国家助学贷款（含生源地信用助学贷款和高校助学贷款）额度和利率作出相应调整，并启动2024年度已签合同的贷款金额提升工作。其中，对所承办国家助学贷款的贷款额度上限由全日制普通本专科生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年16000元调整为20000元、全日制研究生由每人每年20000元调整为25000元，利率由同期同档次贷款市场报价利率减60个基点（“LPR减60BP”）调整为“LPR减70BP”。

国开行提示，需要提额的贷款学生可于2024年11月5日（含）至2024年11月14日（含）期间，登录国开行学生在线系统（https://sls.cdb.com.cn）提交申请，生源地信用助学贷款学生还可通过国家助学贷款手机客户端提交申请。需要注意的是，提额申请在上述期限内仅可操作一次，且提交后不得修改、不可撤销。

国开行表示，对今年已签订合同但尚未发放的国家助学贷款，利率将直接调整为“LPR减70BP”。同时，国开行将按照四部委通知要求对此前已签订的参考LPR的浮动利率国家助学贷款合同进行利率调整，调整时间统一为合同约定的今年重定价日（2024年12月21日）。上述贷款利率调整均无需学生申请，国开行将统一批量调整。

国开行提示，该行不会以国家助学贷款提额申请为由，附加不合理条件、要求转账汇款或索取个人信息，如收到此类邮件、电话或短信，请勿轻信，以免蒙受损失。

据介绍，国开行是国家助学贷款的主要承办银行，2023年发放国家助学贷款占全国发放总量的85%以上。截至2023年底，国开行已累计发放国家助学贷款3766亿元，支持家庭经济困难学生2000万人。2024年，国开行预计将为620余万名学生提供助学贷款支持。

(责编：董童、李源)

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