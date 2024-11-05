11月4日，第七届中国国际进口博览会中国石化主题论坛暨中国石化交易分团签约仪式在上海举办，论坛以“构建全球能源伙伴关系”为主题，聚焦全球能源转型与能源合作，探讨共建绿色低碳发展的开放生态。签约仪式上，中国石化与来自18个国家、地区的38家合作伙伴采购签约，涉及原油、化工品、设备、材料、消费品等10大类、27种产品，采购签约金额达409亿美元。据悉，自2018年首届进博会以来，七届进博会中国石化累计签约超2850亿美元。

论坛上，中国石化董事长马永生表示，全球能源供需格局和治理体系面临深度调整，能源化工行业转型升级和高质量发展进入全新阶段。面对浩荡前行的发展大势，中国石化坚定不移“端牢能源饭碗”、推进高端化智能化绿色化发展、“把技术搞上去”，推动公司发展迈出了重要步伐。同时由于各方携手合作，能源化工行业才实现了可持续发展。在此过程中，中国石化始终坚持开放合作、互利共赢，有力促进了各方共同发展。

马永生提出，为推动行业进一步发展，中国石化建议深化油气资源合作，携手构建更加稳定的油气产业联盟；深化绿色能源合作，携手推动更为强劲的绿色低碳转型；深化科技领域合作，携手汇聚更加澎湃的创新发展动能，中国石化将继续当好开放合作的推动者，与广大合作伙伴一道，共同推进人与自然和谐共生，共同应对全球气候变化，共建清洁美丽地球家园。

签约仪式上，中国石化与多家公司签署合作和采购协议。其中，中国石化与道达尔能源公司签署LNG长约供应合作框架协议，道达尔能源公司从2028年起每年向中国石化供应约200万吨LNG，为期15年，有助于双方进一步探索全产业链合作机会、推动全球能源转型。

中国石化依托进博会这一大平台，积极践行“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”，促进国际交流合作。2017年，中国石化旗下工业品电子商务平台易派客推出国际站，汇集世界工业精品，为全球工业企业搭建贸易融通的桥梁。进博会签约的化工品、设备、材料类物资将通过易派客平台开展线上交易。截至目前，易派客已先后与69个“一带一路”共建国家和地区共计超过400家企业建立合作。

(责编：董童、李源)

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