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业内：加强系统创新 推动智能算力的体系化升级

2024年11月05日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月5日电 （焦磊）作为数字经济时代的新生产力，算力对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥着重要作用。在此背景下，算力规模快速增长。据信通院测算，2023年全球计算设备算力规模为1397EFlops（每秒百亿亿次浮点运算），我国计算设备算力规模达到435EFlops，全球占比三分之一，增速近50%。

得益于算力规模的高增长，全球计算产业同样保持稳步增长势头。近年来，我国计算产业的发展既有技术革命带来的驱动力，也有鼓励人工智能、算力基础设施发展等相关政策牵引，从顶层规划、设施建设、产业发展到管理规范等方面进行布局，引导包括人工智能在内的整个计算产业的高质量发展。

业内分析认为，随着人工智能技术快速发展，对智能算力的发展提出了更高要求。中国信息通信研究院两化所主任王骏成表示，随着人工智能时代的到来，全球智能计算产业实现了快速的增长，围绕计算、存储、互联、软件等领域的系统化创新是算力产业升级的主要路径。要实现智算产业的提质升级，需要加强产业链体系化升级，加快算力产业生态建设，同时推进算力绿色化发展。

据信通院测算，在深度学习时代，全球智能算力占比不到10%；而在大模型时代，目前全球智能算力占比超过60%；随着通用人工智能时代的到来，全球智能算力占比将超过90%。

王骏成认为，算力系统不仅仅是芯片，而是围绕计算、存储、互联、软件等领域的系统化创新和体系化的升级。以大模型和大数据为代表的智能计算需求，驱动了计算、互联网络、内存技术、开发框架和软件栈的加速突破创新，带来全球算力结构的革命性变化。

“未来，所有的计算设备都需具备AI的能力，而以CPU驱动的通用服务器将在AI应用中承担更加多元的计算角色，与GPU等加速器协同，形成异构计算系统，以更高效地处理AI任务，为云边端设备、行业智能化场景提供更有效率的智算服务。”王骏成说。

根据大模型发展速度，王骏成预估，智能算力供给缺口将长期存在，需要持续加强全链条系统化创新。目前，全球都面临从芯片、服务器、框架模型、到AI应用的适配挑战，这就需要解决多元算力兼容适配，生态碎片化问题。

智能时代，开源模型和开放计算激发了算力产业的创新活力。对于推动智能算力的体系化创新，王骏成表示，需要从以下几方面加速算力产业体系化、生态化、绿色化建设。

其一是加强产业链体系化升级，即从底层芯片、软件生态、整机应用、产业配套等方面加强全面布局，充分发挥超大规模市场优势，加强产业链上下游协同，以应用牵引强化技术产业生态构建，只有通过系统创新、全局优化拓展创新路径，以协同共生、开放共赢的生态加速创新落地，才能实现AI创新与AI应用协同发展。

其二，要加快算力产业生态建设，面向产品选型、模型适配、应用推广、生态聚集等需求，推动评估评测、适配验证、供需对接、资源聚合等主要工作，促进智能算力技术产业发展与生态建设，与行业共同促进智能算力技术产业发展与生态建设。

其三，坚持绿色低碳发展，全面提升算力设施能源利用效率和算力碳效水平。算力服务提供商不仅要关注算力单纯的能源消耗、算力输出水平，还要通过绿色采购、绿色设计、清洁生产、绿色包装和运输、绿色运营、回收处理等降低整个算力系统的碳排放。如在绿色设计环节采用高效的服务器和存储设备、先进的制冷和散热技术，强化从采购到回收整个过程的全生命周期碳足迹管理。

(责编：罗知之、高雷)
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