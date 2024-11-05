人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年保险业在农业领域投入防灾减损资金超14亿元

2024年11月05日15:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月5日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会4日发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书(2024)》（以下简称《蓝皮书》）显示，2023年保险业在农业领域不断扩展风险减量服务内容和服务范围，在农业领域共投入防灾减损资金14.8亿元，相较2022年增加122.48%。

在提升县域和农村机构网点覆盖率方面，《蓝皮书》显示，截至2023年底，保险公司建立三农营销服务部10199个，三农保险服务站65007个，三农保险服务点363737个。

在加大科技应用提升水平方面，《蓝皮书》指出，2023年保险公司在科技应用方面累计投入资金近2.25亿元，主要用于空间信息技术、AI识别、人工智能、物联网等科技手段应用，构建农业生产、风险信息数据共享平台。2023年保险业在农业领域不断扩展风险减量服务内容和服务范围，在农业领域共投入防灾减损资金14.8亿元，相较2022年增加122.48%。

在保险产品供给方面，《蓝皮书》显示，2023年保险业用于服务大豆、花生等油料作物保险产品共有770个，提供风险保障747.51亿元，支付赔款27.82亿元；制种育种保险产品共有469个，提供风险保障81.78亿元，支付赔款7.51亿元；保障“菜篮子工程”保险产品3465个，提供风险保障1.56万亿元，支付赔款313.06亿元；渔业保险产品共有987个，提供风险保障771.59亿元，支付赔款32.8亿元；保障农村财产方面的保险产品2267个，提供风险保障7.71万亿元，支付赔款99.39亿元。

在定点帮扶方面，《蓝皮书》显示，2023年保险业直接或引进捐赠帮扶资金约40.17亿元，直接购买和帮助销售定点帮扶县农产品金额约4.89亿元，挂职干部2202人，培训乡村干部、产业带头人、技术人才约18万人。截至2023年底共计有31家保险机构与地方政府部门联合开办“防返贫保”业务，支付赔款22.94亿元，在巩固脱贫攻坚成果中发挥了重要作用。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年保险业在农业领域投入防灾减损资金超14亿元
　　人民网北京11月5日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会4日发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书(2024)》（以下简称《蓝皮书》）显示，2023年保险业在农业领域不断扩展风险减量服务内容和服务范围，在农业领域共投入防灾减损资金14.8亿元，相较2022年增加122.48%。 在提升县域和农村机构网点覆盖率方面，《蓝皮书》显示，截至2023年底，保险公司建立三农营销服务部10199个，三农保险服务站65007个，三农保险服务点363737个。…
业内：加强系统创新 推动智能算力的体系化升级
　　人民网北京11月5日电 （焦磊）作为数字经济时代的新生产力，算力对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥着重要作用。在此背景下，算力规模快速增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部