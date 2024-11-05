人民网北京11月5日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会4日发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书(2024)》（以下简称《蓝皮书》）显示，2023年保险业在农业领域不断扩展风险减量服务内容和服务范围，在农业领域共投入防灾减损资金14.8亿元，相较2022年增加122.48%。

在提升县域和农村机构网点覆盖率方面，《蓝皮书》显示，截至2023年底，保险公司建立三农营销服务部10199个，三农保险服务站65007个，三农保险服务点363737个。

在加大科技应用提升水平方面，《蓝皮书》指出，2023年保险公司在科技应用方面累计投入资金近2.25亿元，主要用于空间信息技术、AI识别、人工智能、物联网等科技手段应用，构建农业生产、风险信息数据共享平台。2023年保险业在农业领域不断扩展风险减量服务内容和服务范围，在农业领域共投入防灾减损资金14.8亿元，相较2022年增加122.48%。

在保险产品供给方面，《蓝皮书》显示，2023年保险业用于服务大豆、花生等油料作物保险产品共有770个，提供风险保障747.51亿元，支付赔款27.82亿元；制种育种保险产品共有469个，提供风险保障81.78亿元，支付赔款7.51亿元；保障“菜篮子工程”保险产品3465个，提供风险保障1.56万亿元，支付赔款313.06亿元；渔业保险产品共有987个，提供风险保障771.59亿元，支付赔款32.8亿元；保障农村财产方面的保险产品2267个，提供风险保障7.71万亿元，支付赔款99.39亿元。

在定点帮扶方面，《蓝皮书》显示，2023年保险业直接或引进捐赠帮扶资金约40.17亿元，直接购买和帮助销售定点帮扶县农产品金额约4.89亿元，挂职干部2202人，培训乡村干部、产业带头人、技术人才约18万人。截至2023年底共计有31家保险机构与地方政府部门联合开办“防返贫保”业务，支付赔款22.94亿元，在巩固脱贫攻坚成果中发挥了重要作用。

(责编：罗知之、高雷)

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