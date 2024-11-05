人民网北京11月5日电 （记者杜燕飞）我国单体最大采煤沉陷区光伏基地项目——蒙西蓝海光伏电站5日正式并网发电。该光伏电站预计年发电量达57亿千瓦时，可满足200万户居民一年生活用电，每年可节约标准煤171万吨、减排二氧化碳约470万吨，相当于植树6.27万公顷，社会、环境和经济效益明显。

蒙西蓝海光伏电站并网发电。受访者供图

据介绍，蒙西蓝海光伏电站位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗，是国家“西电东送、西部开发”内蒙古鄂尔多斯上海庙至山东临沂±800千伏特高压直流输电工程重点配套项目，装机容量达300万千瓦，共铺设超过590万块光伏组件。其中，应用N型光伏组件达250万千瓦，具有寿命高、无光致衰减、弱光响应好、工作温度低等特点，在降低全寿命周期衰减的同时，能够提高发电量2%。

“为将新技术、新设备应用于工程建设，我们在现场建设国内首个‘沙戈荒’气候区大型光伏户外实证基地，对不同组件、逆变器、支架等进行组合验证，形成30余种实证方案，探索最适宜‘沙戈荒’地区光伏规模化开发的有效路径，以大项目建设带动科技创新和产业装备升级，为光伏行业发展和相关政策制定提供参考。”国家能源集团国电电力内蒙古综合能源相关负责人说。

光伏板与支架“一体化”安装。受访者供图

上述负责人介绍，该电站首次大规模应用稀土合金新型接地材料，具有更好地热稳定性和耐腐蚀性，更环保，采用机械连接方式，节约综合成本达40%。同时，该电站首次大规模应用光伏板与支架“一体化”融合安装方案，实现光伏方阵建设少人化、机械化、高效化，提高施工效率25%，为我国“沙戈荒”地区大型光伏项目建设积累经验。

电站打造“光伏+生态”场景。受访者供图

为保护草原生态系统，据介绍，项目团队选用钢材料替传统的混凝土作为光伏支架基础，打桩直径由400毫米降至100毫米，减少了对草原生态破坏。电站还打造“板下种植、农光互补、牧光互补、工业旅游”的“光伏+生态”场景，板下种植的柠条还可以用于火电厂进行生物质掺烧，降低发电使用的化石燃料比例，达到降碳减污目的。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经