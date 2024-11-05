原标题：七赴进博三度成为“核心支持企业”,交通银行“看点”揭晓

11月5日，第七届中国国际进口博览会（以下简称第七届进博会）在国家会展中心（上海）开幕。作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交通银行已连续第七年参与进博会，并第三度作为“核心支持企业”，通过多元化、差异化的综合金融服务，为展商客商搭建开放合作“金融桥”。

本届进博会，交行展馆将有人气虚拟主播亮相担任“数字分享官”，进行深度讲解。此外，交行还将举办两场新品发布活动与一场会员论坛。为期7天的展览中，数字技术赋能金融服务提质增效的机理将集中展现。

“数字体验官”导展

“四叶草”场馆内，位于创新孵化区的交通银行展台十分吸睛。作为上海广播电视台旗下孵化IP，造型活泼、动感十足的虚拟主播以极具未来感的方式带领观众逐一参观交行展馆的四大展区。观众可在跨境金融服务展区深入了解交行广泛分布于全球各地的经营网络。交行已设立23家境外分子行及代表处，也是唯一一家同时拥有本外币离岸业务经营资质的商业银行。

交行始终把“上海主场”建设作为率先创新突破、示范引领全行高质量发展的战略工作，自觉把自身发展融入上海经济社会发展。上海主场建设展示区全方位呈现交行助力上海“五个中心”建设的累累硕果。

在“五篇大文章”展示区，观众可深入了解交行在科技、绿色、普惠、养老、数字金融等领域所取得的创新突破。建立“八专”科技金融服务体系、将绿色作为集团经营发展底色、设立发展“交银益农” “交银养老”等服务品牌、加快“数字化新交行”建设，均可体现其推进金融高质量发展的决心与行动。

在历史拾贝展示区，在黑白老照片与现代彩色影像的新旧交织的线性叙事中，交行百年历程中的探索、转型与突破一一呈现。

两大业务全新升级

作为国际商业交流窗口，进博会无疑是展示金融创新成果的重要平台。本届进博会，交行将正式对外发布“交银蕴通”品牌与个人手机银行的全新升级版本。

交行“蕴通”公司金融品牌设立于2007年，面向对公企业和机构客户提供一站式综合金融服务。品牌设立 17 年来，“蕴通”系列产品和服务方案深耕实体经济和产业金融领域，以专业化的贸易融资、产业链、现金管理、支付结算、跨境金融、投资银行产品和服务，全力支持现代化产业体系建设和畅通国内国际“双循环”。站在建设金融强国的新起点，发展新质生产力对金融工作提出了更高要求。11月6日，“蕴通”系列品牌开启焕新升级，以数字化手段打造全新“交银蕴通”公司金融品牌。交行秉持“蕴新致远 通赢未来”服务理念，重塑公司金融一站式数智服务体系，全方位支撑企业多层次金融需求，更精准、更高效为重点领域客户提供定制化专属方案。

“个人手机银行9.0”是交行零售客户服务的主阵地。随着线上化和智能化的不断深化，手机银行已逐渐从交易渠道转变为服务与陪伴的渠道，成为银行服务人民群众的第一触点和满足人民群众美好生活需要的重要载体。交行个人手机银行历经20年的成长发展，承载着交行零售金融业务数字化转型的使命，各项交易量指标位居同业前列。截至2024年三季度末，手机银行注册用户已突破1.7亿户。11月7日，交行“个人手机银行9.0”将在进博会发布，新版本将继续围绕“懂财富、享生活”的主题，同时聚焦“普惠、简洁、好用”的建设理念，在财富、普惠、权益、体验等四大方面给客户带来价值的提升。

共话高质量发展

推动进博会“越办越好”的，不只是先进的成果，也有前沿探索与交流。本届进博会期间，交行将参与虹桥国际经济论坛分论坛及配套活动，并围绕“全球气候变局下的可持续贸易”及“中华老字号创新发展”等主题分享交行观点、贡献交行智慧、共建开放生态圈。

在提升金融服务便利性可得性、解决小微企业融资难融资贵等问题上，数字普惠金融发挥着重要作用。围绕这一议题，交行将在11月7日下午举办“数字赋能普惠金融”交通银行第七届虹桥国际经济论坛会员论坛，聚焦当前热点，共探数字普惠金融发展的新模式与新机遇。论坛将有多位政、企、学界专家参与讨论，就热点话题分享各自专业观点。此外，论坛还将发布交通银行普惠外贸新动能服务方案及企业手机银行普惠专版2.0等内容。

七载进博同行路，携手共赢创未来。交通银行将凝聚全行之力、统筹全行资源，一如既往为进博会提供高效优质的一站式金融服务，助力放大进博会“溢出效应”，为推进高水平对外开放、加快构建新发展格局贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

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