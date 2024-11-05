原标题：贯彻落实新“国十条”，推动寿险业转型发展

寿险转型步步深入，人身险公司在迈向高质量发展过程中不断探索。《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（保险业新“国十条”）为寿险业转型发展带来了新机遇。10月31日，寿险业转型发展相关会议在湖南长沙举办。围绕“贯彻落实新‘国十条’：推进金融强国建设 服务中国式现代化大局”这一主题，来自金融监管部门、保险机构、国际知名咨询机构的代表共同为中国寿险业转型发展建言献策。

要服务中国式现代化大局

保险业新“国十条”提出，充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能，大力提升保险保障能力和服务水平，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。

保险业新“国十条”还提出，支持浮动收益型保险发展。这为新形势下人身保险产品守正创新、转型发展指明了方向。

金融监管总局人身险司司长罗艳君表示，浮动收益型保险产品是由人身保险的长期性而衍生出来的保险形态。要强化产品销售管理，树立以客户为中心的导向，加强产品适当性管理，将合适的产品卖给合适的消费者。同时，提升投资管理能力。此外，还要严格规范账户管理。

在本次会议上，中国金融传媒负责同志表示，“本次会议深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和保险业新‘国十条’部署安排，按照金融监管总局的相关工作要求，组织人身险机构等相关单位开展理论学习研讨、监管政策解读，加强工作交流和互学互鉴，促进了业务合作。”

写好养老金融大文章

丰富老年保险产品、助力三支柱养老体系建设、打造养老生态圈……今年以来，我国保险业围绕老年群体在养老资金、安全健康、养老服务等方面需求，在养老金融领域持续发力，积极打造多层次“保险+养老”服务模式，丰富养老金融产品和服务供给，写好养老金融大文章。

泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升认为，寿险的本质是要抓住老龄化，抓住健康。“寿险业一定要拥抱养老，一定要拥抱健康。把这两大块业务抓在手上，才能创造一个新的发展时期”。

谈及“新寿险”，陈东升表示，过去的寿险只有两端，保险业务是支付端，投资是资产端，而“新寿险”加入了服务端。美国早有将健康保险和健康服务打通的经验，而泰康的商业模式是将虚拟的人寿保险和实体的医养服务结合起来。

中国人寿集团党委委员、副总裁，中国人寿寿险党委书记、总裁利明光认为，保险业应抓住《国家金融监督管理总局办公厅关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》政策机遇，充分发挥在全面风险保障、长周期资金管理、产品服务融合等方面的专长，做强两全保险、年金等商业养老业务，做大个人养老金，创新发展更多缴费灵活、保障适宜的养老产品。

中国人保集团党委委员、副总裁，人保寿险党委书记、总裁肖建友表示，未来，保险业要积极参与多层次养老保障体系建设，努力满足人民群众差异化的养老保障需求。“近年来，中国人保始终坚持以人民为中心的价值取向，充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能，积极探索‘保险+养老健康服务+科技’新商业模式，持续服务人民群众日益增长的健康养老需求”。

要强化资产负债管理

资产负债管理是保险公司在风险偏好和其他约束条件下，持续对资产和负债相关策略进行制定、执行、监控和完善的过程，是保险公司可持续经营的关键。

“经过几年的努力，全行业资产负债管理理念初步树立，管理基础逐步夯实，但形似而神不似、资产与负债‘两张皮’等问题在部分公司依然存在。”罗艳君表示，要从三个方面加强资产负债管理：第一，要加强精细化管理；第二，要提升大类资产配置能力；第三，要建立科学的激励约束机制，加大长周期考核力度。

对于如何强化资负联动，利明光表示，资产和负债必须充分、高效互动。在负债端，保险业应积极推进产品和业务多元化，大力发展包括年金、两全保险、健康险等各类险种，创新发展分红型等浮动收益型保险产品，科学管理负债成本；在资产端，也应充分考虑负债期限、成本、流动性等特征，优化大类资产配置，并更多地参与到负债端的决策之中，最终实现负债到资产、再到负债的双向奔赴。

保险业新“国十条”提出，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。

在新华保险党委书记、董事长杨玉成看来，保险业新“国十条”对保险财富管理的功能予以充分肯定，多次提到满足人民群众财富管理需求、发挥人寿保险财富传承功能等内容，丰富和扩展了保险作为金融服务的内涵和外延，标志着财富管理成为保险的主责主业之一。一方面保险公司自身要做好保险资金的管理，发挥好耐心资本、长期资本、战略资本的投资优势，加大对重点领域、重点产业的投资力度；另一方面要做好对客户的财富管理，提供更优质、丰富的金融服务。

友邦人寿首席执行官张晓宇则提出了“风险前置”理念。他表示，针对如何应对利率风险，如何管理负债，保险机构应该早布局早研究早培养，尤其是加强一些关键能力的培养，例如在境外，很多资负联动工作是通过衍生工具来完成的。

同时，张晓宇分享了其对长期主义的看法。他认为，长期主义应包含五个关键词：以客为先、诚实守信、追求卓越、以人为本、勇于创新。

利安人寿党委书记、董事长周俊淑表示，行业转型发展到当前阶段，险企自身亟须进一步主动改革转型，积极探索“新质保险”发展。中小保险公司要始终坚信顺应规律、主动改革并保持定力，在特色化、专业化道路上不断深耕，定能够行稳致远、穿越周期，转型而不变形，发展而不走形。

(责编：崔元苑、李源)

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