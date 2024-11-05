人民网北京11月5日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2024年前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元（人民币，下同），同比增长14.5%。其中，出口22733.4亿元，增长15.3%；进口32448亿元，增长14%；服务贸易逆差9714.6亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。前三季度，知识密集型服务进出口21334.2亿元，增长5.3%。其中，知识密集型服务出口12063.1亿元，增长4.8%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为21.4%、8.7%；知识密集型服务进口9271.1亿元，增长6%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为36.6%、11.5%。

旅行服务增长迅猛。前三季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口15052.8亿元，增长42.8%，为服务贸易第一大领域。

(责编：孙红丽、高雷)

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