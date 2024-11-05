原标题：清华五道口与港科大商学院合作举办论坛 联合发布高端人才培养项目

近日，清华大学五道口金融学院联合香港科技大学商学院，成功举办“金融PLUS产业峰会暨BizInsight·未来与创新”论坛。本次论坛邀请两校领导、教授学者及校友代表，就金融如何高效赋能科技创新这一核心议题展开深入交流与探讨，旨在通过多元视角的碰撞，内地与香港资源的汇聚，共谋金融服务科技创新与产业发展的新路径。

清华大学党委常委、副校长杨斌，香港科技大学校长、中国科学院院士叶玉如分别代表两校致辞。在杨斌和叶玉如的共同见证下，清华大学五道口金融学院院长焦捷、香港科技大学商学院署理院长许佳龙在现场签署了高层次人才联合培养项目的合作协议，双方团队正式启动“全球金融与科技领军人才项目”。对于两院的合作，杨斌指出，建设金融强国需要一大批高质量、复合型、全球化的人才，两校的携手合作，将更加有利于人才培养目标的实现。叶玉如表示，这次合作标志着双方伙伴合作关系再次迈出重要的一步，为中国以及亚太区的商学教育带来新的无限可能。

两校高层次人才联合培养项目签约仪式

焦捷表示，推动金融强国战略，离不开金融学术研究的创新发展、金融与科技深度融合的人才培养。这正是清华大学五道口金融学院与香港科技大学商学院联合推出“全球金融与科技领军人才项目”的出发点。从今天这场论坛，到双方开启的高层次人才联合培养项目，再到两院的一系列战略合作规划，都彰显了双方的共同愿景：用金融力量高效赋能科技创新和经济社会发展，为实现金融强国的大目标贡献力量。

许佳龙表示，商学院欣见与清华大学五道口金融学院进一步深化教研协作。港科大商学院凭借面向世界、立足亚洲的国际化定位，汇聚优秀的国际教研人员，吸引内地以及海外人才入读各级商学课程。

在主题演讲环节，清华大学为先书院院长、生物医学工程学院长聘教授洪波，香港科技大学跨学科学院院长屈华民，新风天域联合创始人兼首席执行官、和睦家医疗首席执行官吴启楠，先后以“脑机接口重塑脑健康” “跨学科研究与创新” “医疗创新助力健康中国”为主题，分享开展前沿技术研发和实践所取得的优秀成果。

随后的圆桌讨论环节，来自产学研融各领域的科学家、投资者和企业家代表齐聚一堂，围绕“未来医疗”和“AI创新”等主题展开深入交流，分享自己的专业洞察。

(责编：董童、李源)

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