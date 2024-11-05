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DEINO品牌迎来升级

2024年11月05日16:55 | 来源：北青网
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原标题：DEINO品牌迎来重磅升级

“以可持续的工艺方式，创造可持续的生活方式。不是所有钻石都来自1963。”近日可持续时尚珠宝品牌DEINO迎来升级，并在上海月星环球港开设品牌全球首店，以崭新的姿态书写品牌发展的华美新章。

可持续时尚珠宝品牌DEINO的历史可以追溯到六十年代。1963年12月6日晚上，在实验中发现合成棒中有闪闪发亮的晶体，第一颗人造金刚石在华夏大地诞生。金刚石就是人们常说的钻石，它是一种由纯碳组成的矿物，是自然界中最坚硬的物质。

时尚是对历史的继承，而非转瞬即逝的潮流。60余年来，品牌始终以“中国第一颗”为自豪，不忘初心，坚持使命。严格坚守“1963中国第一颗人造金刚石”的杰出品质和背后所承载的大国工匠优良传统。

今天，迎来全新升级的DEINO品牌将再次出发，努力为全球可持续发展在时尚领域提供宝贵的中国经验，开创属于年轻一代的可持续时尚珠宝美学生活。升级后的DEINO品牌将培育钻石、培育彩钻、培育彩宝、培育珍珠等多种可持续材料无界融合，创造全新的可持续时尚珠宝美学，提供从时尚珠宝，收藏工艺品，潮流配饰的多元化体验。DEINO相信，未来培育钻石的发展趋势，必然向可持续与时尚的方向发展，必然与创造时代美好生活紧密相连。

(责编：董童、李源)
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