人民网北京11月5日电 （记者许维娜）近年来，我国康复医疗服务能力不断提升，公立综合医院目前已建立起康复医疗学科体系，民营康复专科医院也在向规模化、体系化发展。

有专家表示，为了促进康复医疗的健康发展，相关职能部门和医疗机构需进一步提升其重视程度。

日前，“2024年通用健康管理大会”在北京举行。大会围绕康复学科建设、中医健康管理、口腔全生命周期健康管理、职业健康管理等主题，举办了7个分论坛。各方共同探讨健康管理创新发展路径，分享前沿科技成果和实践经验，为构建更加优质、高效的健康管理体系，推动中国健康管理事业发展贡献力量。

会议现场。主办方供图

据悉，此次大会由中华医学会、中华预防医学会、中国医师协会联合指导，中国通用技术集团和中国健康管理协会联合主办。

其中，由通用技术环球医疗主办的“康复学科建设分论坛”以“全面大康复，开启新未来”为主题，汇聚了来自国内康复医学领域的专家等500余人。通用技术集团副总经理、党组成员贾大风在致辞中表示，康复医学在提升全民健康水平中发挥着重要作用。他表示，集团将积极推动康复医学的发展，为提高国民健康水平和生活质量贡献力量。

中国康复医学会会长陈立典以《大健康背景下康复医学的理念和实践》为题进行了主旨演讲。他表示，在大健康背景下，康复医学正迎来前所未有的发展机遇，理念和实践正在不断进化，以满足人们对健康生活的渴望。

通用技术集团副总经济师、通用技术环球医疗董事会主席、党委书记陈仕俗表示，在通用技术集团的引领下，公司积极贯彻“健康中国”战略，始终将康复领域作为重点和特色专科进行培育和发展，致力于全面推动公司康复事业的高质量发展。

与会专家表示，此次大会加强了与全国康复医学界的交流合作，为综合医院康复学科建设和中小型企业医院转型提供新思路与新动力。期待以此次大会为契机，各方共同努力推动康复医疗服务高质量发展，更好地服务人民健康。

(责编：罗知之、高雷)

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