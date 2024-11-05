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第七届进博会丨第七届进博会“首照”“首证”颁发

2024年11月05日21:03 | 来源：新华网
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新华社上海11月5日电（记者程思琪、胡洁菲）记者从上海市青浦区市场监管局获悉，参展商上海之函贸易有限公司与澳联特（上海）国际贸易有限公司，5日分别获颁第七届进博会首张营业执照和首张食品经营许可证，成功从参展商变为投资商。

上海市青浦区市场监管局相关负责人介绍，获得本届进博会首张营业执照的上海之函贸易有限公司，也是今年进博会印尼食品馆的参展商之一。

“我们于2023年11月完成了印尼野生白花胶商品的编码归类，此次通过第七届进博会特许通道进行印尼野生白花胶的首展首秀。”上海之函贸易有限公司负责人表示，今年他们还展出了印尼野生猫屎咖啡、印尼燕窝等产品。“有了营业执照等证件，意味着我们从今天起就可以在中国市场做生意。未来，我们还计划在中国建立线上线下多渠道的销售网络，更好服务中国市场。”

在本届进博会期间，澳大利亚进口馆展出了18款首次亮相中国市场的澳大利亚商品，包括红酒、芥花籽油、蜂蜜、咖啡等。

为了能够在进博会现场从事食品经营活动，澳大利亚进口馆的运营方澳联特（上海）国际贸易有限公司，在第七届进博会前夕向公司注册所在地的市场监管部门提出办理食品经营许可证的申请。上海市青浦区市场监管局通过跨前服务，及时为澳联特(上海)国际贸易有限公司办理了本届进博会的首张食品经营许可证。

“在进博会开始前，我们就通过跨前排摸得知两家企业的情况，第一时间与企业取得联系，从实际需求出发，规划出‘减时间、减材料、减跑动’的办理流程，打造‘量身定制’的服务方案。”上海市青浦区市场监管局高阳工作室负责人高阳说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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