新华社上海11月5日电 题：“对中国消费市场充满信心”——虹桥论坛中外嘉宾热议中国消费提质升级

新华社记者宋佳、王默玲

第七届中国国际进口博览会5日开幕。作为进博会重要组成部分，第七届虹桥国际经济论坛“集聚全球优质消费资源 促进消费提质升级”分论坛同日举行。论坛上，中外嘉宾热议中国消费提质升级，纷纷表示对中国消费市场充满信心。

商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，中国已连续多年稳居全球第二大消费市场。今年前三季度，社会消费品零售总额同比增长3.3%，消费仍然是经济发展的第一拉动力。

今年以来，商务部持续推动消费品以旧换新政策落细落实，一系列促消费举措正为市场持续回暖提供助力。就在第七届进博会开幕前夕，中国国际消费中心城市精品消费月11月3日在上海启动。

“中国推出的一系列积极举措，让我对中国市场充满信心。”欧莱雅集团董事长安巩在论坛上表示，政府的支持对于提振消费意愿至关重要，将有力推动消费升级和高质量发展。

“中国的寝具市场非常巨大。”泰普尔（中国）董事总经理袁涛说，随着经济发展，消费者对睡眠健康愈发重视。“中国消费者不断追求更好、更健康的生活，让企业对在华发展充满信心。”

国务院发展研究中心市场经济研究所原所长、二级研究员王微说，据统计，前三个季度新注册的消费新品种达到15100种，同比增长15%。“这些新的品类不仅满足消费新需求，还带动新产业和新赛道发展，促进消费与供给的双向增长。”

“首发经济是通过创新产品、技术、消费场景等来满足消费者的多样需求。”中国纺织工业联合会副会长徐迎新说，随着生活水平提高，服装不仅仅是日常的生活必需品，还需要满足消费者个性化、绿色环保、智能化等需求。“纺织产业要不断创新，用更多新品满足消费需求升级。”

杭州三六零亿方智能有限公司总经理彭际华表示，消费市场竞争越来越激烈，光有产品和服务远远不够，“体验经济”的价值正在被越来越多企业看到，能挖掘巨大消费潜力。

王府井集团市场与数字运营中心总经理杜涛说，“体验经济”基于为消费者服务的初衷，融合线上线下新技术，打造一系列消费场景。“我们现在不把自己定位为提供商品的商场，而是提供美好生活方式的服务平台。通过这个新场景，消费者可以体验更多更好的商品和服务。”

多位中外嘉宾表示，当前，中国消费新动能正在形成，要持续打造消费新场景，激发消费新活力。

(责编：岳弘彬、陈键)

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