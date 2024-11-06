“中国有句古话叫做‘前人栽树、后人乘凉’，希望我们今天所做的能为一个更加繁荣更加包容的未来打下基础，能够为我们的子孙后代创造一个更美好的未来。”

11月5日，第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式上，主宾国马来西亚总理安瓦尔在致辞中以中国谚语为喻，表达了深化全球合作、携手共创未来的心声。

5日的上海，秋高气爽。上海国家会展中心内，高朋满座，多位政要在开幕式致辞中频频引用中国古语，令人印象深刻。

入乡随俗，更能拉近心灵距离——

安瓦尔在本届开幕式致辞中不止一次引用中国古语。在提到马来西亚致力于提升地区合作时，他表达了希望通过主办一系列区域多边会议，发挥“四两拨千斤”作用，助力国际合作与发展；在致辞最后还援引“众人拾柴火焰高”的中国古语，表示未来取决于今天的选择和行动，希望人人可以贡献一些小的柴火，让合作的火焰烧得更高。

斯洛伐克副总理萨科娃则在致辞中为共建“一带一路”倡议点赞，指出越来越多项目的稳步推进帮助共建国家跨越文化差异，加强对话与合作，助力世界繁荣发展。她援引中国唐代诗人王之涣的经典诗句“欲穷千里目，更上一层楼”，祝愿本届进博会取得全面成功。

“勿以善小而不为”，联合国贸发会议秘书长格林斯潘在开幕式视频致辞中也引用中国古语，指出贸易是一种巨大的力量，呼吁重视贸易公平，尤其是重视小微企业和个体户的贸易。

近些年来，越来越多来华政要喜欢引用中国古语。这些耳熟能详的话语，韵味十足、应时应景，更容易拉近与中国听众的心灵距离，也展现出对中国传统文化的尊重，对中国大市场的期待。

当文化的力量注入商贸活动，更多发展活力和魅力因此勃发。

坦桑尼亚带来精美的手工油漆画，希腊食品展台上“药食同源、吃出健康”的中文标识引人关注，叙利亚展商将大马士革玫瑰精油、阿勒颇古皂、锦缎、玫瑰花茶等富有民族特色的展品引进中国，楚风汉韵、江河风物、西部瑰宝等中国省份文化交流活动轮番登台，中国非物质文化遗产、中华老字号专题展等成为独特风景……

进博会不仅是全球贸易盛宴，也是重要的人文交流平台。本届进博会人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，创历届之最。

透过进博会的窗口，文化与经济交融互促，不同的面孔、不同的语言、不同的文明，在交流中加深理解、深化合作。

中国的古语中，蕴含着天下大同、和合共生的东方智慧。

纵观全球，世界经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义抬头，地缘政治冲突加剧……“一展汇世界、一展惠全球”的进博会，给各国提供了合作共赢的大舞台。

本届进博会上，297家世界500强和行业龙头企业纷至沓来；来自37个最不发达国家的企业，带来咖啡、蜂蜜、腰果等特产；也有来自地缘冲突地区的展商，穿越硝烟，怀抱希望而来……

“志合者，不以山海为远。”塞尔维亚总理武切维奇在开幕式致辞中援引的这句中国古语，道出了与会嘉宾呼吁开放合作、互利共赢的共同愿望。同时，他还在现场发出了2027年塞尔维亚贝尔格莱德世博会的邀约。

进博会不是中国的“独唱”，而是世界各国的“大合唱”。

连续7年如期举办进博会，中国向世界张开双臂，以坚定不移扩大高水平开放之姿，凝聚广泛共识与合力，携手各国共建开放型世界经济，共创光明美好未来。

记者：韩洁、许可

(责编：岳弘彬、陈键)

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