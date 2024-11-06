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多国领导人和国际组织负责人：进博会为世界共享未来注入动力

2024年11月06日00:40 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月5日电　第七届中国国际进口博览会于11月5日在上海开幕。外国领导人和国际组织负责人在开幕式上致辞表示，进博会充分彰显中国的开放包容和大国担当，展现中国超大规模市场的魅力，为世界各地企业搭建了合作平台、创造了发展机遇，为促进世界可持续发展、共享美好繁荣的未来注入动力。

　　马来西亚总理安瓦尔说，进博会为世界各国企业，尤其是中小企业展示自身能力和实力提供了机会，也为各方吸引投资、扩大机遇提供了舞台。自由贸易合作应当成为推动全球进步、实现可持续发展目标的工具，而非成为压制竞争、追求不公平优势或制造冲突的武器。安瓦尔用中文说出“前人栽树，后人乘凉”来表达对全球共建未来的愿景。“我们必须构建人类命运共同体，以维护全球和平与安全，并将经验、知识和技术分享给全世界。”

　　乌兹别克斯坦总理阿里波夫说，乌兹别克斯坦将在本届进博会上展示工业、电力、建材、医药等领域的产品，“毫无疑问，进博会有助于促进贸易和投资等领域发展”。当前，乌中两国经贸合作蓬勃发展。乌兹别克斯坦积极参与共建“一带一路”合作，启动了中吉乌铁路等具有地区意义的重大项目，这些项目将有助于运输和物流业的发展，还将增强国家间经济联系，有利于提高人民生活水平。

　　哈萨克斯坦总理别克捷诺夫说，进博会已成为加强国际经济合作的重要平台。对于哈萨克斯坦来说，进博会有助于扩大与外国伙伴的国际合作，为哈萨克斯坦商品进入国际市场提供了新机遇。未来，哈萨克斯坦希望与中国加强在电子商务、交通物流、绿色技术及数字化等领域的合作。

　　蒙古国总理奥云额尔登说，蒙古国已连续多年参加进博会，今年参展企业数量为历年最多，蒙古国积极参加进博会，这为蒙古国深化与中国及其他国家的经济合作带来广阔机遇。蒙古国“远景2050”“新复兴政策”等中长期发展政策将与中方共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等对接实施。他说：“我想重申，蒙古国永远愿同你们建立互相学习、互利合作的伙伴关系。”

　　塞尔维亚总理武切维奇说，进博会既是为了发展商业，也是为了增进友谊与理解。各国企业在这里相会，世界各地的人们在这里相聚，不同文化和习俗在这里相交，向外界传递出平等交流的信息。塞尔维亚和中国友谊深厚，塞尔维亚将与中国一道继续发展这种兄弟般的友谊，共创美好未来。

　　斯洛伐克共和国副总理兼经济部长德尼莎·萨科娃高度评价中国发展成就，表示对斯中继续深化经贸与投资合作充满信心。“进博会是支持国际贸易发展、合作和新型全球伙伴关系的平台，为我们向中国消费者展示我们最好、最新的产品和创新提供机会。”萨科娃还表示，共建“一带一路”倡议开辟了加强国家间对话与合作的全新途径，凝聚了全球发展力量，将推动共创繁荣美好的未来。她还引用唐诗“欲穷千里目，更上一层楼”，祝福进博会圆满成功。

　　世贸组织总干事伊维拉说，中国自2001年加入世贸组织以来，一直坚定支持世贸组织，并在帮助最不发达国家进行能力建设方面发挥了关键作用。随着地缘政治紧张局势加剧，全球贸易投资出现分裂迹象，全球政治和商业领袖必须携手合作，维护和改革多边贸易体系，以应对不断变化的世界经济格局。

　　联合国贸发会议秘书长格林斯潘说，中国举办进博会，以开放的精神让全球企业相互连接、建立伙伴关系，共同构建更加繁荣、互联的全球经济。中国的进出口“正在世界各地产生深远影响”。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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