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中非高水平合作如何引领全球南方现代化新篇章？

2024年11月06日00:40 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月5日电　题：中非高水平合作如何引领全球南方现代化新篇章？

　　新华社记者刘杨

　　全球经济形势对发展中国家可持续发展有何挑战和机遇？中国在促进最不发达国家可持续发展方面取得了哪些成效？如何通过中非合作示范引领促进全球南方的可持续发展……

　　在5日举行的第七届虹桥国际经济论坛“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛上，与会嘉宾围绕上述议题，共同探讨全球南方在推进可持续发展道路上面临的挑战，并思考通过促进南南合作等方式实现联合国2030年可持续发展议程的战略机遇。

　　“融资困难、能源短缺、食品安全危机”，卢旺达贸易与工业部长普鲁登斯·塞巴希齐总结了全球南方所面临的三大挑战。“但得益于中国提出的共建‘一带一路’及三大全球倡议，包括卢旺达在内的广大发展中国家获得了实实在在的收益。”

　　赞比亚商业、贸易与工业部长奇波卡·穆伦加对此表示赞同，他表示，要达成可持续发展目标，非洲还面临着多重挑战。例如技术制约就是一个很大的问题，现在技术衍生发展非常快，非洲很难跟上步伐。所以需要一些像中国这样与非洲有着共同愿景的国家来支持非洲，实现共同发展。

　　中非合作是南南合作的重要组成部分。今年9月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化十大伙伴行动，为中非合作规划了新的蓝图，同时为全球南方现代化建设提供了新路径。

　　“依托中非合作论坛平台，中国已经同非洲国家共同实施‘十大合作计划’‘八大行动’‘九项工程’。现在的‘十大伙伴行动’再一次彰显了中非合作具备强大的执行力，这对引领全球南方的可持续发展都有着重大意义。”中国非洲研究院副院长王林聪说。

　　邀请37个最不发达国家参展并提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，虹桥论坛为最不发达国家包容性增长建言献策……第七届进博会以实际举措践行承诺。

　　王林聪认为中非合作的经验可以概括为几个方面，一是相互尊重、互利共赢的友好合作精神，二是中非合作论坛的成熟平台机制，三是坚持多边主义。他表示，这些经验对于未来全球南方可持续发展是宝贵的参考。

　　非洲被称为“世界上最年轻的大陆”。联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜表示，如果看一下现在非洲的人口构成，会发现其中大部分是青年人。如何将巨大的人口规模转化为人力资源优势，助力现代化发展，是中非合作发展振兴的关键。“我们需要投资教育，给予青年人足够的空间去学习、创新，最终让他们成长为全球经济的活跃因素。”她说。

　　商务部副部长李飞表示，中国是全球南方的当然一员，是包括非洲国家在内的发展中国家的好伙伴，一直以实际行动支持全球南方可持续发展。当前经济全球化遭遇波折，全球南方振兴之路注定不会平坦。我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。中方愿与全球南方国家加强团结，深化务实合作，分享中国式现代化的发展经验，共同落实2030年可持续发展议程。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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