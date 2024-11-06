本报记者 孔德晨

国家会展中心（上海）外景。

王 初摄（人民视觉）

参展商在展馆内整理展台展品。

新华社记者 方 喆摄

第七届进博会食品及农产品展区。

翁奇羽摄（人民视觉）

第七届进博会志愿者在新闻中心给外国记者介绍场馆信息。

王 初摄（人民视觉）

第七届进博会上的上海非遗客厅。

新华社记者 王 翔摄

“进博会越办越好了！”第七届中国国际进口博览会场馆内，这样的赞叹声不绝于耳。

前六届进博会上，近2500项代表性新产品、新技术、新服务集中亮相，彰显了进博会的蓬勃向“新”力。今年，第七届进博会继续“上新”：新主题、新展区、新服务，四叶草内“新”意满满。

向“新”而行，四叶草里看未来

向“新”求“质”，本届进博会首次设立新材料专区，集中展出电子材料、生物材料等高附加值产品。

作为本届进博会的“新面孔”，立邦带来了两款全球首发的产品，围绕城市空气净化、智慧道路建设、汽车产业减碳等应用场景，展现促进新质生产力发展及构建可持续未来方面的创新科技成果。“这款光催化涂料应用于建筑墙面可以净化空气，在光照作用下还可以加速净化作用，二氧化氮净化效率和PM2.5等颗粒物的去除率均达到80%以上。”立邦中国首席执行官钟中林介绍。

“随时随地，想洗就洗”，“老朋友”德国卡赫展出的可折叠式手持清洗机KHB Air为消费者带来了创新清洁体验。“这台机器整机小巧便携，折叠后高度仅10cm；由锂电驱动，并适配市面上几乎所有的矿泉水瓶和碳酸饮料瓶，吸水就能使用。”卡赫工作人员对记者介绍。

升级打造创新孵化专区，本届进博会首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学等赛道进行策展。

在施耐德电气展台未来工业展示区域，一个可以快速还原被打乱的魔方的机器人引来观众惊叹。“这是我们带来的睿动IOT魔方机器人，整合了大语言模型、AI算法、数字孪生技术、机器视觉与运动控制技术，能够以最优路径实现魔方的自动还原。”施耐德电气有关负责人对记者说，“在工业场景中，我们将同样的技术用于柔性产线的最优路径调整，带来产线的持续优化和效率提升。”

汽车展区策展创新，重点邀请无人驾驶、低空经济、新型储能（汽车）等领域展商，集中展示未来出行的关键要素。

美国安飞公司与御风未来联合参展的展台上，御风未来M1“空中出租车”在进博会期间将首次向大众开放，公众将有机会零距离接触这款“黑科技”产品。时的科技公司则将展台布置成了一个“航站楼”，观众可以在手机上“预约登机”后，从闸机刷“二维码”进入停机坪，并坐上选定的座位，感受未来“打飞的”上下班的场景。

连续7年，现代汽车集团展台的主要位置都留给了“喝氢吐水”的氢燃料电池技术和产品。“七赴进博会，完整记录了现代汽车将全球领先的氢能产业、产品引入中国，并实现全面落地的过程。”现代汽车中国N品牌事业总经理印庸壹说。

有声有色，构建消费品新场景

汇聚全球重要粮商、蔬菜种业企业；集结各大美妆品牌、生活消费品展商，进博会搭建起全球美食进入中国的新桥梁，构建出有声有色的全球消费品新场景。

在“吃”上做文章，进博会不少食品企业展商都“有一套”。

麦德龙中国产品开发部总经理余俊贤告诉记者，今年进博会，麦德龙带着20个国家近120款商品参展，其中包括塞浦路斯奶酪、马来西亚白咖喱方便面和黑虎虾虾卷等中国首发产品。“不少明星展品经进博会都转化成为实实在在的业绩，比如公司德国热红酒2024年销售量是参展进博会前的9倍。”

从首届展会展位面积只有50平方米，到本届展会展位面积达200平方米，新西兰纽仕兰乳业有限公司与进博会共成长。新西兰纽仕兰乳业亚太区CEO盛文灏介绍，今年企业展台聚焦绿色低碳，推出进口4.0 A2全链路低碳牛奶。“这款牛奶在牧场奶源、运输、工厂加工等领域实现了全链路减碳，比如通过使用氢能源奶罐车等，对环境更友好。”盛文灏说，“每届进博会我们最大的感受就是‘新’，新趋势、新技术全部汇聚到进博会，也给纽仕兰发展带来新指引。”

在“玩”上下功夫，消费品展区内企业“大展身手”。

五颜六色的积木从装置顶部倾泻而出，“流淌”成为一条“玩乐瀑布”，高度达4.75米、由超过30万颗乐高积木颗粒拼搭而成的巨型装置引人注目。乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强介绍，乐高集团每年都带来富有创意的巨型积木装置。“过去六年间，乐高集团已累计首发24款新产品，这些在进博会上首次亮相的新品，很快便成为市场的‘爆款’。”

口红打印机、家用染色魔发棒、“电波穿香室”、超精准智能上妆仪……历届进博会，欧莱雅的展台都是美妆“黑科技”的秀场。今年进博会，欧莱雅主展台展出来自21个品牌的超220件展品，包括来自多个品牌的新美妆科技、新产品和集团皮肤科学新研究成果。欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示，欧莱雅根据中国消费者的需求，不断推出更新的科技和更好的产品，“这也是我们在中国设立研发中心的重要原因”。

落地开花，“进博效应”强信心

从第一届到第六届，进博会播下的创新“种子”，如今已落地开花，枝繁叶茂。

德国卡赫在第四届进博会上全球首发的卡赫第三代AI智能清洁机器人，已在中国多个城市的地铁系统和医院“上岗”。“目前，已有超500台卡赫MC系列市政环卫设备投入使用，覆盖十余个省市。”卡赫有关负责人说。

诺华公司中国区总裁兼董事总经理李尧介绍，自2018年参加首届进博会以来，诺华已有近40款创新药及适应症在国内获批，见证了进博会“溢出效应”不断放大；从2020年到2024年，武田制药在中国已经成功获批并上市了超过15款创新产品；通过进博会，雅培展示的数百款创新生命科技中已有不少陆续落地中国市场……

从展品到商品，再到重大投资落地，进博会的“溢出效应”更加坚定了外资企业长期深耕中国市场的信心。

“除北美外，中国无疑是我们最大的市场，也是最具活力、最令人振奋的市场之一。”今年首次参展进博会的加拿大运动生活方式品牌露露乐蒙全球首席执行官卡尔文·麦克唐纳说，“目前，我们已在中国开设了130多家门店。未来我们在中国市场还会持续成长，投资开设更多门店。”

“得益于进博会，美敦力加速引入并落地众多全球领先的创新医疗科技和解决方案。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示，“我们期待通过本届进博会进一步扩大中国医疗生态‘朋友圈’，与各方合作伙伴进一步深化合作。”

“当前，全球合作比以往任何时候都更加重要，在能源领域更是如此。”西门子能源股份公司总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫认为，进博会充分体现了中国市场的强大吸引力，也反映出全球企业深化合作与交流的强烈意愿。“这儿已经成为西门子能源展示全球先进的能源技术并与中国合作伙伴增进交流互信最为重要的平台之一。我期待在进博会期间与合作伙伴会晤交流，凝聚共识，协同发展。”

“我们坚信，投资中国就是投资未来。中国是全球最具活力的市场之一，无论在何种时候和经济形势下，我们都看到了巨大的市场机遇和增长潜力。未来，我们也将持续看好中国，投资中国。”钟中林说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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