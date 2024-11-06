本报记者 徐佩玉

进博会办到第7年，“到上海去”已经成为不少外籍人士每年11月都要做的事情。如何让远道而来的外籍人士参展、观展以及生活更加便利？有关部门拿出不少新招。

围绕外籍人士出入境、展品参展，上海为本届进博会推出了“换发多次入境有效签证”“办理停居留证件”等便利措施，海关部门发布通关须知和支持措施，市场监管部门继续实施“CCC免办”“参展特殊食品临时许可”等支持政策，上海国际贸易“单一窗口”增设“进博展品”模块，探索开展“展品物流全链条数字化监控”。

来到上海，消费是少不了的。国家会展中心（上海）展馆内所有固定餐饮商户全部安装了外卡POS机，同时做好各类银行卡受理标识展示以及小面额现金备付工作。场馆外，共布设了8万多台外卡支付POS机具；在重点商圈、星级饭店、4A级以上旅游景区等提供10元面额自助机现金取现功能。外籍来沪人员凭境外手机号码和银行卡号等即可开通“外卡内绑”产品，享受境内移动支付便利。

再看交通出行，上海地铁国家会展中心站在服务中心设置了外卡POS机，售卖地铁单程票、地铁一日票、地铁三日票。上海的出租车畅通多种支付渠道，所有出租车均配备“零钱包”，方便乘客使用现金支付；2000多辆大众出租车还安装了移动POS机终端，实现外卡直接支付。外籍乘客使用滴滴出行APP打网约车时，可直接使用外卡支付，滴滴英文版内置的“司乘实时消息”功能支持中英双语消息实时翻译，方便乘客和司机顺畅沟通。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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