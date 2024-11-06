本报记者 廖睿灵 杨 阳

11月5日，第七届进博会开幕当天，虹桥国际经济论坛对外发布《世界开放报告2024》。报告指出，中国扩大对外开放成效显著。2008年至2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，提高11.89%，升幅位居全球前列；2023年，中国开放指数在129个经济体中排名第38位，比2022年提升1位。

据介绍，今年报告聚焦“全球南方”崛起与全球治理体系变革、数字与绿色合作发展等，积极回应全球开放领域热点问题。“中国是‘全球南方’的一员，是南南合作的主要推动力量。多年来，中国坚定支持金砖国家合作机制、上海合作组织、东南亚国家联盟、非洲联盟等区域性国际组织在全球舞台发挥重要作用。”虹桥国际经济论坛研究中心负责人曲维玺在接受本报记者采访时说。截至去年底，中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，打造了一大批重大标志性工程和惠民生的“小而美”项目。

报告指出，中国以更实的举措、更大的力度、更高的标准推动对外开放落地开花。“一张清单”：与2021年版比，2024年版全国外资准入负面清单的限制措施由31条压减至29条，制造业领域外资准入限制措施全面取消，持续激发市场活力。“一个窗口”：中国建成国际贸易“单一窗口”，不再让企业登录多个系统、填报多张单据、多次往返口岸，有效提升口岸通关效率和透明度。

“中国的经济发展受益于坚定的对外开放举措。2012年以来，中国以深化经济体制改革为牵引，进一步加大改革开放探索与先行先试力度。2020年，外商投资法正式施行，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。到去年，中国出口国际市场份额达到14.2%，同时依托超大规模市场优势，中国进口也在为各国经济发展和全球经济复苏提供强劲动力。”曲维玺说，中国的对外开放正为全球带来积极效应。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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