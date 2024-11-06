本报记者 王云娜

图为施工人员操作机器人对地面进行抹平作业。

颜 炜摄（人民视觉）

“嘶——”深圳龙岗区深圳工业软件园，喷涂打磨一体机器人快速挥舞机械臂，将液体乳胶漆从上至下均匀喷涂至墙面。随后，在激光接收器导航下，它继续向右，喷涂下一个作业面。两个作业面，无缝衔接。就在前一天，这台机器人还完成了腻子的自动喷涂、打磨，为乳胶漆施工打好了基础。

过去，墙面涂料施工需要工人近距离涂刷、打磨。腻子在前、乳胶漆在后，两个班组轮番作业，满身灰尘。“现在工人只需要在操控面板上规划好作业路线，机器人就可以‘包揽’上底漆、打磨、面漆喷涂全过程，施工环境得到改善。”中建五局三公司深圳工业软件园项目副总工兼技术部主任赵宸君说。

据测算，在合适的条件下，一台喷涂打磨一体机器人的施工效率是传统施工方式的两倍左右，施工数据还可实时回传至项目工地的“智慧大脑”——智能建造监测系统云平台。

深圳工业软件园项目位于“广深港科技创新走廊”，总建筑面积26.5万平方米。人工智能、建造机器人、物联网等新技术贯穿施工和监管全过程，不断解锁“数智建造”新可能。

工地上，各式各样的机器人正成为工人的“左膀右臂”，在混凝土浇筑、地砖铺设等劳动强度较大的工序中大显身手。

混凝土从软管浇筑到板面上，四轮整平机器人登场，通过激光智能找平算法及线控底盘技术，用一把“尺子”抚平高低。一旁初凝的作业面上，履带抹平机器人接过重担，通过智能摆臂算法和底盘巡航技术，进一步抹平混凝土表面。待混凝土最终凝固前，四盘抹光机器人还会采用智能运动算法及非轮式底盘技术进行高效抹光施工，让混凝土表面更加平整。

施工机器人“埋头苦干”的同时，质检机器人也没闲着，天上自动巡飞，地上巡检预警。

每天9时、16时，位于项目部露台的无人机仓自动打开，无人机一跃腾飞至百米高空，对施工现场进行定时、定点、定航线多维度拍摄，并进行三维重构建模，打造数字孪生实景模型，让施工进度可视可测可查。

在管理人员的指引下，智能巡检机器狗穿梭于各工区之间，利用自动巡航、红外成像、人工智能自主识别等技术，对安全隐患进行巡检、记录、成图标记，发现问题实时预警，并将巡检结果回传至智能建造监测系统云平台。

云平台汇集施工进度、安全和质量监管数据，通过人工智能算法实现工序级的进度追踪，并形成数字“施工日志”。

“过去，隐患信息在部门间传递不畅。如今，各部门基于同一份数字清单，统筹协调了隐患巡查、整改回复。”赵宸君说。2022年，赵宸君从上海交通大学结构工程专业毕业，基于深圳工业软件园项目，组建博士创新工作室，带领团队推动数字化、智能化建造技术落地应用。

“新技术的应用和推广，最初并不顺利。施工现场复杂，机器人对施工环境要求高，而工人们对新技术的积极性也不高。”赵宸君和团队一边基于现场实际情况改造部分智能设备，一边培训现场工程师及工友操作设备。

除了施工、监测环节，设计阶段也离不开新技术的帮忙。

“施工中，暖通、给排水、电气管线等容易相互冲突，利用建筑信息模型，团队二次优化洞口预留与管线预埋，使之在设计阶段就有序排布，减少返工。”项目负责人靳博雯介绍，对建筑、结构、机电模型的统一设计，让设计图纸立体化、三维可视化，便于提前发现不易察觉的问题，减少由设计不周造成的损失。

用上数字化、智能化建造技术，深圳工业软件园项目的施工效率大幅提升，安全风险降低，项目工期缩短。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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