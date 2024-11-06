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24个试点城市支持建设39个智能建造科创平台

“中国建造”更智慧、更高效（经济新方位·实体经济和数字经济深度融合）

本报记者 丁怡婷
2024年11月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　文具盒大小的北斗高精度卫星定位接收机，可实现“600米高度、2毫米误差”精准定位；机器人给建筑做“B超”，能将模型、图纸原位置投影到工地，辅助检查施工质量、校准机电管线位置；云端建造工厂集成起重机、料场等，最快4天能施工一层……科技创新，让“中国建造”更智慧、更高效。

　　2023年，我国建筑业总产值约为31.6万亿元，吸纳就业超5000万人。行业规模持续扩大，但工业化、信息化水平较低，仍存在生产方式粗放、劳动效率不高等问题。

　　发展智能建造，是建筑业转型升级的重要举措，也是有效拉动内需、培育经济增长点的有力抓手。

　　2020年，住房城乡建设部等部门印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出到2025年，建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高，建筑产业互联网平台初步建立，产业基础、技术装备、科技创新能力以及建筑安全质量水平全面提升。2022年，住房城乡建设部选取24个城市开展智能建造试点，积极探索建筑业转型发展的新路径。

　　深圳初步形成模块化建筑、建筑产业互联网等6项创新产业布局；武汉发挥大型企业、科研院所集聚优势，研发应用造楼机、架桥机、筑塔机等一批智能建造技术产品；合肥对建筑企业投资智能建造相关软件研发、设备采购、信息技术服务给予资金奖励……

　　此外，试点城市出台支持政策，将500余家企业纳入智能建造骨干企业培育名单，支持有关单位启动建设39个智能建造科技创新平台，公布758个智能建造试点示范工程项目。99所高校开设智能建造专业或方向。

　　住房城乡建设部相关负责人表示，将持续推进建筑业转型升级，大力发展智能建造、绿色建造、装配式建造等新型建造方式，统筹设计、生产、施工各环节，带动建材、建筑设备、部品部件等全产业链协调发展，实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化维护。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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