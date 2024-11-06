本报记者 齐志明 田 泓 王云杉

观众在进博会技术装备展区参观。

本报记者伊霄摄

观众在进博会现场挑选商品。

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观众在进博会技术装备展区参观。

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观众在进博会消费品展区参观。

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国家会展中心（上海），进博会标识醒目。

王 初摄（影像中国）

汇五洲佳品，聚四海宾朋。眼下，上海又一次进入“进博时间”。

食品及农产品展区芳香四溢，技术装备展区机器人长臂挥舞，汽车展区人潮涌动……第七届中国国际进口博览会开展首日，来自129个国家和地区的3496家展商共话合作、共享机遇，中国大市场正在成为世界共享的大市场。

新产品新技术精彩纷呈

打造机器人、人工智能大模型等应用场景，首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区……开展首日，行走在进博会各大展区，大量新产品、新技术、新服务精彩纷呈，令参观者目不暇接。

精彩来自健康生活的新期许。

在医疗器械及医药保健展区，赫力昂展示了超过70款非处方药、营养保健品及口腔健康产品，包括多款新品。展出的大脑年轻态测试、智能牙敏感监测等近10款数智互动工具，为观众带来个性化的健康管理新体验。“我们在进博会受益良多，拥抱更多机遇。未来，我们将与各方伙伴深入交流，共同为大健康产业生态圈建设、实现‘健康中国2030’目标提供助力。”赫力昂中国区总经理顾海英说。

在默沙东展台，疫苗、肿瘤治疗药物等多款创新药品引人关注。“我们期望依托进博会的溢出效应，将更多创新药品和解决方案带到中国。”默沙东全球高级副总裁田安娜表示。

精彩来自科技创新的新图景。

在技术装备展区的施耐德电气展台，一款机器人引来不少观众驻足。据介绍，该机器人整合了大模型、数字孪生等先进技术，能以最优路径实现魔方的自动还原。“今年我们带来了更多数字化、自动化、电气化技术的新成果，希望借助进博会平台，携手更多中国产业伙伴发展新质生产力。”施耐德电气执行副总裁尹正表示。

防污防磨水槽、智能焊接机器人……在消费品展区，松下电器展示了其在移动出行、智能制造领域的前沿科技成果。“进博会是展示全球最新科技的重要平台，也是外资品牌了解中国市场最新动态的绝佳平台。”松下控股株式会社全球副总裁本间哲朗说。

汽车展区，“未来出行”板块受到广泛关注。上海沃兰特航空技术有限责任公司合伙人黄小飞说，本届进博会，公司带来的产品在飞控系统等多方面均有技术创新，“我们将和9家客户签约，订单交易额近30亿元。”

本届进博会专设创新孵化专区，展示了一批创新项目。只见一个半人高的黑色方盒子，两只“脚”处有两个轮子，既可以前后滑行，也能原地起跳。原来，这是艨码科技推出的工业级双轮足机器人。“我们把机器人的腿和轮子结合起来，使它既能实现低功耗，也能跨越障碍。”艨码科技有关负责人蒋毅介绍。

本届进博会企业商业展继续保持36万多平方米的超大规模，国别（地区）数和企业数都超过了上届。展会持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示了400多项代表性新产品、新技术、新服务。展会还吸引37个最不发达国家参展，并为他们提供120多个免费展位。

中外企业合作走深走实

11月5日，在国家会展中心（上海）3号场馆，中国供销集团所属中国农业生产资料集团有限公司与矿业公司必和必拓签署钾肥战略合作备忘录。“进博会为企业带来了新的市场机遇。”中国供销集团副总经理庄学能介绍，公司深化国际贸易合作，持续引进海外优质农资和农产品资源，实现进口渠道的多元化。

5日下午，中国航空工业集团举行重点进口采购项目集中签约仪式，在多个领域与外国供应商签署多项采购协议和合同。“我们将利用好进博会这一窗口，将进博会作为展示产品、拓展市场、促进交流、实现价值的大舞台。”中国航空工业集团有关负责人说。

本届进博会，中外企业务实合作深入推进，成效显著，国内采购商收获满满，国外参展商热情高涨。今年组织39个政府交易团和4个行业交易团，共计780个分团到会采购，为历届最多。

“今年我们签约将达30.11亿美元，较去年增长超56%。”中国能建党委副书记、总经理倪真说，中国能建连续7届参加进博会，签约额逐年递增，累计近90亿美元，“购物车”越装越满，发展动能越来越足。

南航集团总会计师、党组成员陈冬介绍，今年公司将与15家全球航空服务领域的大型国际厂商、供应商签署18个进口采购项目，涵盖技术装备、服务贸易等，预计成交采购金额可达15.49亿美元。

绿地集团作为上海市属特大型国有控股企业，发挥自身海外资源及产业配置优势，立足进博会常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港，以参展商、采购商、服务商的多元身份，全方位服务进博会。今年进博会期间将举办新品首发、采购对接、直播推介等活动30余场。

一次次握手合作，一次次掌声响起，展品变商品，展商变投资商，见证了进博会不断推动高水平开放的成效。

以中国式现代化为世界提供新机遇

马来西亚是本届进博会的主宾国之一。马来西亚中华总商会总会长吴逸平介绍，总会每一届都组织展商参加进博会，展商人数持续增加，历届进博会展商中有的已经在中国投资。“期望通过进博会，将更多特色产品推介给中国消费者。”他说。

通过举办进博会，中国主动张开双臂，为世界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。本届进博会，中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。

走在各大展区，“中国机遇”“中国贡献”是展商挂在嘴边的关键词。“今年是公司第五次参加进博会。中国消费者对健康品质生活的追求，为企业发展带来了巨大空间。”瑞士空气净化信息科技公司艾可爱尔全球首席执行官弗兰克·哈姆介绍。

“多次参加进博会，我们充分感受到强大的‘进博效应’。”美乐家中国区总裁许玮说，这几年，公司在进博会上推出了6款新品，新品的热销让公司更坚定了本土化研发的信心，增加了研发投入和优质原料采购。

本届进博会有44家新加坡企业参展，其中70%是“回头客”，不仅有传统的食品饮料生产企业，还有生物技术企业。“我们希望通过进博会平台寻找合作伙伴，共同参与中国大市场的发展。”新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛说。

联通中国和世界，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”作用，成为全球共享的国际公共产品，推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

（本报记者孙龙飞、巨云鹏参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 09 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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