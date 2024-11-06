何 娟

每年进博会，既有老朋友，又有新面孔。今年，129个国家和地区的3496家展商参加，其中，186家企业和机构已是连续7年参展的“全勤生”。“朋友圈”持续扩容，见证进博会越办越好，中国开放的大门越开越大；老朋友长期深耕，以实际行动对中国市场和发展前景投下“信任票”。

中国新发展，世界新机遇。当前，以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球经济版图里形成新的吸引力。米其林带来了可以适应月球上极端恶劣条件的“免充气轮胎”；通用电气能源带来了减少碳排放的直接空气捕获技术……今年，一批前沿展品选择在这里首发首展。“把最好最新的产品送到进博会”何以成为越来越多企业的选择？正如一位参展商所说的：“中国不仅拥有市场资源与制造优势，也是创新大国、工程师大国，对新技术接纳能力强。”

进博会是中国的，更是世界的。在食品及农产品展区，非洲产品专区面积进一步扩大。这些年来，坦桑尼亚的腰果、埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒、赞比亚的蜂蜜……透过进博会这扇“机遇之窗”，一批批来自最不发达国家的农产品，走进中国的千家万户，也牵引着这些国家融入全球供应链，更好共享发展红利。进博会如同一条互利共赢的快车道，提供全球共享的国际公共产品，彰显中国推动普惠包容的经济全球化的坚定决心和务实行动。

不只为展、不止于会，“进博故事”仍在“上新”：有的企业从展商变投资商，在中国开设新店、新厂、新研发中心；有的企业寻到了更多合作伙伴、拓展了合作半径，在中国播种生根，在全球开花结果……助力国际采购、投资促进、人文交流、开放合作，进博会的溢出效应不断释放，为参会各方提供源源不断的市场机遇、投资机遇、增长机遇。一个个与中国高质量发展同频共振、双向奔赴的“进博故事”，映射当代中国的鲜明标识，也成就中国市场的更大魅力。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 09 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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