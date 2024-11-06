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绿色低碳发展理念深入人心

本报记者 屈信明 赵 政
2024年11月06日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　集成太阳能发电和可调光技术的伟巴斯特未来座舱中国首秀，自然成熟的马来西亚猫山王鲜食榴莲惹人垂涎，金光集团的无氟防油纸张材料既实用又环保……在进博会展馆，绿色低碳理念深入工业制造、消费生活方方面面。

　　“透过进博会，企业能感受全球行业发展趋势。”东京海上日动火灾保险（中国）有限公司董事兼总经理结城一郎说，2021年，公司首次亮相进博会，“今年聚焦绿色转型、防灾减灾等领域，创新保险产品和服务，发现更多合作机会。”

　　另一边，虹桥论坛相关分论坛将围绕新型储能、新能源汽车、可持续城市建设等议题，为新兴行业发展建言献策。同时，本届进博会首次以“新质生产力驱动绿色可持续发展”为主题举办相关活动，探索企业实现绿色可持续发展路径。

　　据了解，本届进博会共使用1万张绿证，合计1000万千瓦时绿电，预计减少碳排放约4200吨。同时，在搭建、运输、餐饮、出行等方面持续探索绿色办展举措。“低碳进博”已成为进博会的一张亮眼名片。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月06日 09 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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