本报记者 王 政

易控智驾研制的无人驾驶矿卡。

无人驾驶矿卡在天池能源南露天煤矿进行土方运输作业。

无人驾驶矿卡进行原煤运输装载作业。

以上图片均为国新滢摄

从新疆乌鲁木齐出发，向东北一路前行约250公里，在昌吉回族自治州吉木萨尔县，一座东西长4.5公里、南北宽2.5公里、最深处达260米的巨大露天煤矿便映入眼帘。这座年产能4000万吨、单坑产能居全国露天煤矿之首的能源基地，就是新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿。

站在矿区观景平台俯瞰，呈倒梯田状分布的硕大矿坑里，数百台机械、车辆正有序作业。其中，200多台白色涂装矿卡格外引人注目——在“倒梯田”顶部，它们排起长龙，满载着土方、石块，在距离近5公里的装载区和排土区之间往返穿梭；在“倒梯田”底部，由挖掘机铲起的黑色煤块，经由它们运抵破碎站，再通过全封闭输煤廊道进入附近的智能化电厂。视线拉近，这些采用增程动力系统的百吨级新能源矿卡，驾驶室里竟然全都没有驾驶员！

“露天煤矿运输作业主要有土方剥离和原煤运输两大工序，其中，卡车运输环节成本约占总生产成本的60%，用工占比接近全矿劳动员工的50%。”作为南露天煤矿智能化无人驾驶项目的合作伙伴，福建易控智驾科技有限公司董事长张磊说，通过智能化改造，可有效降低运营成本，避免人为操作失误等安全隐患，保障露天煤矿高效安全生产。

历经持续开发、运营测试和迭代，一年前，南露天煤矿实现了203台无人驾驶矿卡上线运行，不仅成为国内单体矿山车辆规模最大的无人驾驶项目，还超越海外单矿108辆的原有纪录，成为新的全球第一。“如今，有243台无人驾驶矿卡在南露天煤矿运行，其中，原煤运输工序有48台。”张磊说。

在露天煤矿开展无人驾驶，要应对极端温度、扬沙粉尘、雨雪天气、路面湿滑等环境，还要解决高精度感知、高安全控制和高效率管控三大技术难题。作为第五批国家级专精特新“小巨人”企业，易控智驾将融合了“车、能、路、云”的无人驾驶技术与丰富的现场运营实力相结合，打造了“著山2.0”露天矿无人驾驶运输解决方案。

“‘著山2.0’包含线控矿卡、智能云控平台、无人驾驶系统、协同作业系统四大产品，既可安全、高效实现露天矿超大规模有人+无人矿卡混行，还可在单矿条件下实现对1000台以上车辆的大规模调度。”易控智驾产品总监惠杰说，2022年公司针对无人驾驶系统进行了重构，完成了车云解耦，把更多的感知、决策能力放到车端，摆脱了对网络信号强度、调度员熟练程度的过度依赖，大大提升了无人驾驶矿卡的效率。

“我们曾经在地表土方剥离作业区，创下单挖机一天完成1.35万方运量的纪录，效率是人工的115%。”惠杰说，尽管在窄路、窄作业平台等特殊场景，无人驾驶的综合效率还不如人意，但整体上，已经达到人工效率的95%左右。下一步，他们将通过装载区和排土场流程优化、工程质量智能化检测等措施，让无人驾驶的效率更接近人工。

截至今年9月，易控智驾已投放无人驾驶车辆715台，无人驾驶累计运行里程达2014万公里，持续安全运营1300余天。“预计11月底，我们在全国投放的无人驾驶矿卡将达到1000辆。”张磊说。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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