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让传统产业焕发新的生机活力（观象台）

刘志强
2024年11月06日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　从发展大局出发，按经济规律办事，紧盯“好不好”，锚定“高质量”，传统产业将持续焕发新活力、形成新优势

　　　

　　前三季度，粗钢产量同比下降3.6%，粗钢表观消费量同比减少6.2%。今年以来，钢铁业生产经营总体平稳的同时，呈现出“高产量、高成本、高出口，低需求、低价格、低效益”的运行态势，部分企业面临经营压力。

　　“运行有压力，但更有韧劲”“钢铁产量降低，可以降低能源消耗、减少碳排放、保护环境，对全社会来说是件好事”……压力面前，不少钢铁企业负责人有着难得的乐观。这得益于各方对行业走势达成了共识：钢铁业已经进入减量发展阶段。

　　“减量发展”，钢铁企业已积累了不少经验。2000年至2015年，粗钢产量年均增长13%，总量在全球遥遥领先。产能快速提升，带来了可观的经济增量，却也造成供需失衡、产能过剩、污染加剧等问题。2016年，供给侧结构性改革大幕开启，钢铁业累计压减超过1.5亿吨产能、全面出清1.4亿吨“地条钢”，至2021年，粗钢产量年均增长4.3%，企业投资经营也更理性。

　　产量减了下去，质量提了上来。历经去产能“刮骨疗伤”，钢铁业告别粗放式发展的老路，逐步走上高端化、智能化、绿色化的良性发展轨道——“手撕钢”、取向硅钢、超高强汽车板等创新成果接连涌现，5G、大数据、工业互联网等智能制造技术加快应用，超低排放改造等节能降碳项目相继完成。总体看，产业结构、技术水平、生产效率、企业效益等都在不断优化提升。

　　对钢铁企业来说，减量发展不是一道“全新命题”，而是一项符合发展规律的“长期课题”。从需求角度分析，产品需求增长不可能“一路高歌”。我国内需空间广阔，新型工业化、新型城镇化持续推进，给钢铁业持续创造着下游需求。但从整体情况看，随着房地产市场深度调整，对建筑用钢的需求拉动减弱。从供给角度分析，受资源、能源、环境、市场等影响，一个行业的规模不可能无限扩张。这些年，随着制造技术、生产装备、经营管理等方面的进步，钢铁业的“生产弹性”明显加大，同样装备、同样时间，能产出的钢铁产量已显著提高。换句话说，满足同样需求，已不需原来那么多产能。这是产业升级的目的和结果，也是经济进步的必然。

　　中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，“有没有”不再是主要矛盾，关键在于解决“好不好”的问题。钢铁业也是如此，“稳增长”绝不是简单地增加产量，而是要降本增效、迈向高端，努力以更高水平的供给满足有效需求。这项“长期课题”，需各地区各有关部门和钢铁企业付出艰苦努力。

　　要更加坚定地加快发展新质生产力。创新是引领发展的第一动力，发展新质生产力的重点在于提升自主创新能力。这些年，钢铁业在装备升级、品种优化、布局调整、智能制造、绿色低碳、标准引领等方面取得明显进步。下一步，要持之以恒、久久为功，广泛应用数智技术、绿色技术，推动大规模技术改造和设备更新，用新技术改造提升传统产业。

　　要更加主动地适应需求优化供给。近年来，在建筑用钢需求有所下滑的同时，新能源汽车消费升温、出口扩大，船舶、家电等行业需求也较为旺盛，风电、光伏等基础设施建设加快落地，带动着汽车板、家电板、船舶用钢及部分品种钢需求的增长。在这些领域，钢材应用空间依然十分广阔。只要企业瞄准需求增量，推出更多适销对路的产品，依然大有可为。

　　要更加积极地构建行业新格局。市场经济，优胜劣汰，面对需求波动，一些竞争力不强的企业难免被淘汰。这一过程中，企业兼并重组会加快，行业集中度会提升。相关部门和企业需要做的，就是着眼大局、顺从规律、清除“路障”，稳妥有序推进兼并重组，让要素资源得以在全国统一大市场中更加合理高效地配置，从而有效提升中国钢铁业的整体竞争力。

　　从发展大局出发，按经济规律办事，紧盯“好不好”，锚定“高质量”，传统产业将持续焕发新活力、形成新优势。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月06日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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