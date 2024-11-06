本报记者 李 婕

从海底高铁隧道盾构机到0.01毫米极小径铣刀，今年“双11”期间，一批大国重器在电商平台“上链接”，客户可直接在网店“下单”。

据了解，今年在淘宝上架的大国重器共20件，涉及信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、医疗设备、量子科技等多个领域。其中，17件带有“国内首个”或“全球首个”标签，11件有“国内最大”或“全球最大”称号，战略性新兴产业领域的大国重器占了14个。

这些大国重器中，有近期投产的全国首个工业用途核能供汽示范项目“和气一号”，它和去年火爆出圈的核能充电宝“玲龙一号”都来自中核集团；有中国移动协同国内产业链自主研发的全球首个规模最大、覆盖最广的400G全光骨干网；还有中国中铁全球首台会“爬陡坡”的全断面硬岩隧道掘进机“永宁号”。中国五矿所属中钨高新金洲公司研制的0.01毫米极小径铣刀，可在一根头发丝铣出7个字母，一粒米上铣出56个汉字。

去年，国资委新闻中心开通“国资小新”淘宝店，一口气上架了十多款大国重器，这些代表中国最尖端科研成果的硬核国货虽不能直接下单，但不少消费者将商品加入购物车并分享到社交媒体等，一时间，“史上最硬核的国货购物车”火爆出圈。

国资小新淘宝店负责人介绍，今年“双11”继续展示央企大国重器，也有个别大国重器符合直接上架出售的条件。比如，全国首个自主研制、具有完全自主知识产权的民用载人飞艇“祥云”AS700，上架后消费者可以直接下单。

同时，一些央企在“国资小新”淘宝店上架数款低调但技术过硬、产品过硬的央企民用产品，消费者可以在网店下单。比如，来自中国航发的石墨烯发热围巾，配备三档智能温控系统，帮助用户在不同环境下保持舒适与温暖；还有航空工业集团的飞亚达歼-20飞行员手表、中国建材的ZGL碳纤维自行车、新兴际华集团的纳米聚酰亚胺商务马甲等都已上架。

“这些技术和材料过硬的‘低调国货’，可以让大家感受到央企既‘顶天立地’又能保障和改善民生的责任担当。”国资小新相关负责人说。

淘宝方面也为大国重器的展示、互动及下单提供了更好的用户体验。淘宝网总经理赵昆介绍，今年以来淘宝持续优化网页版，推出了全新的企业采购平台。“小到螺丝钉，大到数控机床，甚至连火箭、卫星，都能在淘宝买到。”赵昆说。

品质国货，品质直播。淘宝头部直播间也将加入大国重器宣传阵营，为直播间消费者讲解中国制造背后的前沿科技。据介绍，央企国家队已连续4年参与电商“双11”，通过多种创新的方式和玩法，彰显央企科技创新硬核实力，也将电商平台大促变成中国制造的一个全新科普阵地。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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