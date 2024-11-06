进博会七岁了！

世界经济“寒意”下，这里热力不减：129个国家和地区的3496家展商跨越山海前来赴约，400多项新产品、新技术、新服务密集展出，从欧美前沿科技产品到非洲农产品争相在中国大市场亮相……

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会自2018年启幕以来，一直践行着中国对世界的承诺——“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”，以丰硕的经贸合作成果为疲弱的世界经济持续注入暖意。

过去6年，年年超过100个国家和地区的参展商云集，累计超万家境外企业参展，意向成交额超过4200亿美元。第七届进博会上，企业展参展国别（地区）数和企业数都超过上届。

这些跨国企业和机构亲身参与并见证中国经济社会发展，不仅将中国作为出口地，也作为重要的投资地、创业地，用实际行动表明看好并将持续深耕中国市场。

超3000家展商中，186家企业和机构成为七届“全勤生”。

“进博会带来宝贵的发展机遇，每一次参展都能感受到中国市场的活力与潜力。”连续七年参展的蔡司大中华区总裁兼CEO福斯特表示，未来将进一步加大在华投资，扩大与中国本土科技企业合作。

老朋友常见，新面孔更多。今年，50多个国家和地区的70多个境外商协会携1500多家中小企业组团参加进博会，其中不少是新参与组团。

聚焦生命科学赛道，首次参展的亚虹香港带来一款无创治疗宫颈癌前病变的光动力药械组合产品。“进博会是全球创新产品和技术的展示窗口，希望借此推动并加速填补临床空白产品在中国落地，早日惠及更多患者。”亚虹香港创始人、董事长兼CEO潘柯说。

超3000家展商中，不少企业带来全球新品、前沿技术、创新服务。

以开放促创新。前六届进博会累计展出近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务，为全球企业搭建了创新合作的平台，助力中国高质量发展阔步前行。

聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道升级打造创新孵化专区，首设新材料专区，在汽车展区展示未来出行的N种可能……第七届进博会聚焦发展新质生产力，推动科技同经济深度融合。

德国企业默克是今年新材料专区的首批展商之一。“进博会是转化前沿创新成果和推动多方合作的‘催化剂’。”默克集团全球执行副总裁、默克中国总裁何慕麒表示，期待借力进博会拓展本土创新与合作，促进全行业高质量发展。

进博会的“老朋友”默沙东是医疗器械及医药保健展区的大展商，带来最前沿的科研成果，重点展示HPV疫苗、肿瘤治疗药物等创新药物组合及医疗方案。“希望通过进博会的窗口，加速医疗科技创新和技术成果转化，解决更多未被满足的医疗需求，助力推动中国以及全球公共卫生事业发展。”默沙东全球高级副总裁兼默沙东中国总裁田安娜说。

“中国将始终是世界发展的重要机遇”“不让任何一个国家、任何一个人掉队”，进博会以实际行动让合作共赢惠及世界。

超3000家展商中，有一些来自最不发达国家。

第七届进博会支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区。

从事蜂蜜生产和销售的坦桑尼亚“未来企业发展公司”今年首次参加进博会。公司经理杰克逊·姆波内拉表示，参加第七届进博会是坦桑尼亚蜂产品生厂商的重大机遇，期待能进入广袤的中国市场并在全球市场上迈出坚实一步。

进博会的“溢出效应”正在全球显现。孟加拉国的黄麻手工艺品、阿富汗的地毯……越来越多来自最不发达国家的商品，通过进博会的广阔平台进入中国市场，融入世界经济。

开放是世界繁荣发展的必由之路，也是当代中国的鲜明标识。

从最初的一粒合作种子，到如今枝叶繁茂的常青树，越办越好的进博会持续释放“开放红利”，让中国大市场成为世界共享的大市场。

（记者宋佳 周蕊）

新华社上海11月5日电

(责编：王震、陈键)

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