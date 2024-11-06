新华社北京11月5日电（记者宋晨）建立健全知识产权领域信用承诺制、推进知识产权领域分级分类监管、依法依规开展信用约束激励工作……记者5日从国家知识产权局了解到，该局办公室会同国家市场监督管理总局办公厅近日联合印发《关于做好知识产权领域信用监管工作的通知》，旨在做好知识产权领域信用监管工作，推进知识产权领域诚信体系建设，加强知识产权保护，促进经济高质量发展。

国家知识产权局相关负责人介绍，在信用承诺方面，要建立健全知识产权领域信用承诺制，加强承诺后监管，依法依规将违反承诺或承诺不实等行为列为失信行为；在分级分类监管方面，要科学构建符合本地实际的知识产权信用评价指标体系，开展信用评价工作；在信用约束激励方面，要依法依规开展相关工作，推进构建跨部门、跨领域的失信联合惩戒机制，解决严重失信行为反复出现、异地出现的问题。

同时，国家知识产权局、国家市场监督管理总局将积极指导地方相关部门加强业务协作，加强培训交流，共同推进建立高素质的人才队伍，促进知识产权诚信体系建设工作深入开展。

(责编：王震、陈键)

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