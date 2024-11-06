人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国将建立健全知识产权领域信用承诺制

2024年11月06日08:51 | 来源：新华社
小字号

新华社北京11月5日电（记者宋晨）建立健全知识产权领域信用承诺制、推进知识产权领域分级分类监管、依法依规开展信用约束激励工作……记者5日从国家知识产权局了解到，该局办公室会同国家市场监督管理总局办公厅近日联合印发《关于做好知识产权领域信用监管工作的通知》，旨在做好知识产权领域信用监管工作，推进知识产权领域诚信体系建设，加强知识产权保护，促进经济高质量发展。

国家知识产权局相关负责人介绍，在信用承诺方面，要建立健全知识产权领域信用承诺制，加强承诺后监管，依法依规将违反承诺或承诺不实等行为列为失信行为；在分级分类监管方面，要科学构建符合本地实际的知识产权信用评价指标体系，开展信用评价工作；在信用约束激励方面，要依法依规开展相关工作，推进构建跨部门、跨领域的失信联合惩戒机制，解决严重失信行为反复出现、异地出现的问题。

同时，国家知识产权局、国家市场监督管理总局将积极指导地方相关部门加强业务协作，加强培训交流，共同推进建立高素质的人才队伍，促进知识产权诚信体系建设工作深入开展。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图读懂｜低空经济，何以高质量？
　　
1.52吨！中低产田的华丽蝶变
　　人哄地皮，地哄肚皮。 “这句话讲的就是‘你糊弄地，地也糊弄你’。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部