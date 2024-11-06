新华社北京11月5日电（记者申铖 胡旭）国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告5日提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议，国有资产公布最新“家底”。

报告公布了截至2023年底各类国有资产的总体情况：国有企业资产总额371.9万亿元、国有资本权益总额102万亿元；国有金融资本权益总额30.6万亿元，对应金融企业资产总额445.1万亿元；行政事业性国有资产总额64.2万亿元、净资产51.4万亿元；国有土地总面积52371.4万公顷，全年水资源总量25782.5亿立方米。

除了公布国有资产“家底”情况，报告也呈现了资产管理和改革的新动向。优化国有资本布局，完善国有金融资本管理制度体系，提高资产使用效益，不断优化国土空间格局……国有资产管理工作和体制改革取得新进展新成效。

报告称，下一步，将持续深化国有企业改革，提高国有金融资本服务保障能力，提升行政事业性国有资产管理水平，完善国有自然资源资产管理制度体系，不断完善国有资产报告制度。

新华社北京11月5日电（记者申铖 胡旭）国务院关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告5日提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议，行政事业性国有资产公布“细账”。

报告显示，截至2023年末，全国行政事业性国有资产总额64.2万亿元、负债总额12.8万亿元、净资产51.4万亿元。其中，行政单位资产23.3万亿元，事业单位资产40.9万亿元。

分类型来看，截至2023年末，中央行政事业性国有资产总额6.9万亿元，负债总额2.1万亿元，净资产4.8万亿元；其中，行政单位资产1.4万亿元，事业单位资产5.5万亿元。地方行政事业性国有资产总额57.3万亿元，负债总额10.7万亿元，净资产46.6万亿元；其中，行政单位资产21.9万亿元，事业单位资产35.4万亿元。

根据报告，近年来，行政事业性国有资产管理工作主要聚焦以下方面：持续健全制度体系；推进资产管理和预算管理相结合；统筹资产盘活利用；加强资产管理信息化建设；强化资产基础管理；规范公共基础设施等资产管理。工作取得多方面成效：资产管理效益明显提高；支持科技创新力度持续加大；民生保障水平稳步提升；服务经济社会发展能力不断增强。

报告明确了进一步加强行政事业性国有资产管理的举措：推进制度建设，促进国有资产规范管理；深化盘活利用，提高国有资产管理效益；压实工作责任，推动部门履职尽责；夯实管理基础，提升国有资产管理水平；持续加强公共基础设施等资产管理，提升公共服务效能。

(责编：王震、陈键)

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