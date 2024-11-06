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报告显示：党的十八大以来我国沙化土地面积净减少6500万亩

2024年11月06日08:56 | 来源：新华社
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新华社北京11月5日电（记者胡璐 魏弘毅）国务院关于防沙治沙工作情况的报告5日提请全国人大常委会会议审议。报告显示，党的十八大以来，我国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势。

报告介绍，持续组织实施“三北”防护林体系建设、退耕还林还草、京津风沙源治理、沙化土地封禁保护修复等一批重点工程，科学保护沙化土地5.38亿亩，有效治理沙化土地1.18亿亩，“三北”工程区森林覆盖率由12.41%提高到13.84%，61%的水土流失面积得到有效控制，黄河流域植被覆盖“绿线”向西移动300公里。近10年北方地区春季严重沙尘天气次数明显减少。

我国强化科技创新，科技治沙水平不断提升。坚持以水定绿，新疆、甘肃、内蒙古等干旱区广泛推广应用滴灌节水造林技术，较传统的浇灌节约用水近70%。选用推广耐干旱、耐瘠薄、抗风沙的树种草种，科学配置林草植被。科学推广宁夏中卫沙坡头、甘肃民勤、内蒙古磴口、新疆柯柯牙、河北塞罕坝等治理模式。加快防沙治沙机械化、智能化发展，压沙固沙机械、灌木平茬机械、无人机飞播等得到广泛应用。

报告还显示，坚持治沙和致富相结合，沙区经济社会发展取得新成效。各地坚持生态建设产业化、产业发展生态化，利用沙区独特资源，适度发展中药材、优质牧草、经济林果、沙漠旅游等产业，实现生态改善和经济发展相得益彰。黄土高原、燕山山地、新疆绿洲等地形成了一批林果、瓜果、木本油料等生产基地，年产干鲜果品4800万吨，占全国总产量的25%，重点地区林果收入占农民纯收入一半以上。沙区生态环境不断好转，有效保护了耕地，提升了粮食安全保障能力。华北东北等粮食主产区基本建成带片网相结合的农田林网，保护了4.5亿亩农田。

(责编：王震、陈键)
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