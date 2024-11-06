高敬

新华社上海11月5日电(记者高敬)到今年9月底，我国新能源装机规模已超12亿千瓦，提前6年多完成“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标；已建成新型储能装机总规模超过5800万千瓦……

5日举行的第七届虹桥国际经济论坛“新型储能驱动未来能源变革”分论坛上，国家能源局副局长任京东为中外嘉宾带来了这样一组最新数据。

“双碳”目标下，“风光”无限好。当前，新能源已成为我国新增电力装机的主体。中国工程院院士黄震说：“我们面临着一场史无前例的、由化石能源走向新能源的绿色转型。”

然而，由于新能源发电具有波动性、间歇性，新能源大规模发展对电力系统安全稳定运行也带来了新的挑战，迫切需要加速发展以新型储能为代表的电力系统调节能力。

新型储能，指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术，可以理解为“超级充电宝”，在用电波谷时段蓄电、用电波峰时段放电，能够提升电网灵活调节能力，缓解高峰时段供电压力。

论坛上，有业内人士用“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”来形容当前新型储能行业的发展。电化学储能、机械储能、化学类储能等新型储能技术遍地开花，储能行业迎来快速发展阶段。

中国科学院科技战略咨询研究院副院长陈文开表示，新型储能技术的发展将催生能源新产业、新业态，已经成为世界各国抢占能源战略和装备制造业新高地的重要领域。

她说，新型储能发展前景广阔，储能技术迭代进步将有效促进能源生产消费开放共享，实现多能协同，为社会全面绿色转型和可持续发展作出更大贡献。

来自美国高校的斯坦利·惠廷厄姆，因在锂离子电池研发领域作出的贡献而获得诺贝尔化学奖。他在视频致辞中表示，中国是最大的锂电池制造国，从叉车到各种公交车，锂电池已经在各种交通工具上得到应用，几乎无处不在。他认为，未来一段时间内，锂电池作为储能方式之一，仍然相当具有竞争力。

“大型卡车长距离行驶，当前电池无法满足续航需求，我们可以使用基于氢的燃料电池。”斯坦利·惠廷厄姆提出，除传统电池外，燃料电池也将发挥重要作用。

黄震提出，随着新能源发电成本持续下降，将来可以把大量不能上网的绿电做成燃料储存下来，比如绿电制氢、制氨等。“这可以把难以消纳的风光资源存储起来，电制燃料也便于运输与储存，可以实现跨季节、大规模储能与广域共享，成为燃料脱碳的重要途径。”他说。

要把大量的清洁能源进行存储，经济性是必须考虑的问题。

论坛现场，有专家提出，光伏发电现在已经做到较低的度电成本，未来新型光伏燃料的发展，有望使度电成本进一步下降，“未来，新能源做到几分钱一度电，这不是梦想”。

“眼下，新型储能的发展已经是突破的前夜。”南方电网副总经理王绍武说，“作为电网公司，我们将为各种新型储能技术创造应用场景，用需求拉动、用场景拉动，促进新型储能繁荣发展。”

与会人士表示，放眼未来，便宜的可再生能源，加上可靠的低成本储能技术，将有力支撑能源系统加速绿色变革，让我们的家园由于绿色电力发展变得更加美好。

(责编：王震、陈键)

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