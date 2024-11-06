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长江经济带自贸试验区发出倡议联动发展

2024年11月06日08:58 | 来源：新华社
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据新华社上海11月5日电（记者杨有宗 谢希瑶）5日，第七届虹桥国际经济论坛上，商务部举办“投资中国”自贸试验区专场推介活动，发布《长江经济带自贸试验区联动发展倡议》。

促进沿江省市自贸试验区联动发展，是更好发挥自贸试验区制度创新先行先试作用的重要抓手。倡议主要包括六方面内容，分别为主动融入和服务国家战略、联动推进高水平对外开放、以制度创新为核心加强联动试验、进一步推动要素资源跨区域共享、突出特色优势加强产业协同合作、着力提升自贸试验区协同联动水平。

活动中，上海、湖北、重庆等长江沿线自贸试验区介绍了各自发展新质生产力的代表性产业。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区党工委副书记吴晓华表示，2019年8月揭牌以来，临港新片区地区生产总值年均增长19.8%，规上工业总产值年均增长34.6%，全社会固定资产投资年均增长33.4%，区域经济规模迈上了新台阶。

“现在，上海全市1/9的规上工业产值、1/4的制造业固定资产投资、1/4的科技产业类重大项目在临港新片区。”吴晓华说。

“目前，自贸试验区以不到千分之四的国土面积，贡献了中国近1/5的利用外资和进出口总额，已经成为外资企业扎根中国、服务全球的重要首选地。”商务部部长助理唐文弘表示，2024年中国继续在自贸试验区加大重点领域开放力度，出台实施自贸试验区跨境服务贸易负面清单，开展电信、医疗等领域开放试点。

(责编：王震、陈键)
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