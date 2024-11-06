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台胞在“未来之城”寻觅新商机

2024年11月06日09:00 | 来源：新华社
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新华社石家庄11月5日电（记者王美祺 龚璟璐）随着雄安新区建设不断推进，越来越多台胞台企来这里参访、考察、创业，希望在这片飞速发展的热土上抓住机遇。

今年45岁的许玮泰是雄安新区首家台湾菜馆秋霞饭店的创始人。台式鸡肉饭、卤肉饭、牛肉面、冬瓜茶……许多耳熟能详的台湾美食，都能在这家地道台菜馆里找到。

秋霞饭店自7月开张以来，回头客众多，还吸引众多游客前来打卡。

记者采访时，屋内已坐满食客，屋外露营区也不乏边观赏电影边就餐的年轻情侣。简洁的白墙砖瓦，搭配摇摇马、跷跷板等陈设，随处可见的设计巧思，使这里备受新区青年喜爱。

由于父亲也是台商，早年间曾在东莞开厂，许玮泰高中时便频繁往来于海峡两岸。2004年，25岁的许玮泰在上海开了自己的第一家餐厅，之后就一直留在大陆。他曾同时经营着近20家门店，遍布北京、上海、成都、厦门等各大城市。

许玮泰说，相较于台湾，大陆有更广阔的发展空间，选择来“未来之城”雄安新区开店，除了成本等考量，还因为“雄安是我可以亲眼见证它成长的国家级新区”。

“在雄安呈现出台湾菜原本的精神，通过菜品让客人了解台湾。”在许玮泰看来，这是一项使命。

看好台湾菜在雄安新区的发展潜力，许玮泰计划明年春季在紧邻启动区的华望城附近，再开一家台式居酒屋，瞄准承接北京非首都功能疏解带来的青年消费群体。

“雄安是未来城市建设的范本。这里环境好、生活便利、人口密度低、管理智能化。从家走路十分钟就可以到公司、药店、超市，人在这里生活起来很舒服，不用舟车劳顿。”他建议更多台胞将视线投向大陆，投向雄安新区，亲自来这边走走看看，感受大陆的发展变化。

今年8月至10月，在雄安新区居住考察近两个月后，另一名台胞童上庭决定在这里投资，开一家台湾茶叶店，引入台湾特色茶点、茶具、茶艺。她希望通过这家店，能让更多大陆朋友了解和喜爱台湾茶文化。

童上庭认为，随着新区的快速发展，越来越多人才将汇聚于此，他们对于高品质的生活享受和文化体验有着日益增长的需求，而台湾茶叶契合这些需求。

“像抹茶蛋黄酥这样的台式茶点，我们会用雄安当地的咸蛋黄作原料，以台湾传统手法来制作。白洋淀鸭蛋的品质是一流的。”童上庭说，在雄安新区开设台湾茶叶店不仅是一项商业活动，更是两岸经济文化交流和融合发展的尝试，“两岸一家亲嘛！”

雄安新区十分欢迎更多台胞走进新区、了解新区、投资新区。记者了解到，今年3月以来，雄安新区已接待14批次近400名台胞参访考察。

(责编：王震、陈键)
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