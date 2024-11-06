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鱼亮沟变“靓”了

2024年11月06日09:00 | 来源：新华社
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青瓦白墙的农舍错落有致，村间壁画与五色花海相映成趣。深秋渐冷，但位于黑龙江省鸡西市鸡冠区西郊乡梁家村的鱼亮沟，仍有络绎不绝的游客前来打卡。

鱼亮沟是梁家村第五组的居民点，小屯依山傍水，一条小溪穿村而过。尽管守着公路，拥着秀丽风光，但几年前的鱼亮沟，人均不到1亩地，山里的果子卖不上价，88户走的只剩下30余户，留下的也惦记要搬迁，村容村貌更是“没法看”。

“村子不能荒废了”。西郊乡党委书记许波说，挪柴草垛、清淤泥、修路，2023年5月，鱼亮沟开展了“乡村脱脏衣，旧貌换新颜”的“百日攻坚”活动。

“多少年都这么过瞎折腾啥”“把平房拆了搬走得了”，面对个别村民不理解，乡村两级党组织一边做好解释说明，一边带着群众一起干。

“当时没敢想发展旅游，就想让村里净了、美了，乡亲们就不想走了。”许波说。

经过整治的鱼亮沟干净了，村里还绘制了文化墙，建了五色花海、花草景观带等。村民们信服了，“咱家乡还真美，不比城里的公园差”，茶余饭后在村里溜达的人也多了。

变“靓”的鱼亮沟也吸引了游客的目光。村口的公路上，不时有车停下，游人下来拍照，有的还拍成视频发到各种网络平台上，鱼亮沟开始慢慢地有了“知名度”。

“一开始是三五成群地来，后来是一车一车地来，节假日时候成千上万人来。”在鱼亮沟经营小商店的袁凤梅说，在鱼亮沟生活了半辈子，从没想过这会变成景点，会有这么多人来。

游客纷至沓来让鱼亮沟收获了“意外之喜”。买山货、吃山果、赏风景、品农家菜，面对游客的需求，鱼亮沟果断发展起旅游业。

“我们累计投入300多万元，拓宽柏油路、装修村舍、修建小桥流水和叠水石台等景观。”梁家村党总支副书记张永玉说。

鱼亮沟火了，离家的村民纷纷返乡，开民宿、办农家乐、卖山货，昔日送到市场卖不上1元钱的果子，现在不出家门价格就翻了好几倍。

“旅游旺季生意火得不得了，我都不敢卖小零食，小孩子挑得久，其他游客进不来门。”袁凤梅笑着说。

春赏花、夏戏水、秋采摘、冬乐雪，鱼亮沟现已打造出大舞台、草坪广场、时尚旅游观光车和小木屋等，变成集观光旅游、休闲度假、文化体验于一体的综合性乡村旅游地。

据了解，2023年至今，鱼亮沟累计接待游客100万人次，村民人均年收入增长2.8万元。

“今冬我们计划建超长滑梯、开发雪地蹦迪等冰雪项目，让游客感受冬季鱼亮沟的魅力。”张永玉说。

（记者王春雨 王松 沈易瑾）新华社哈尔滨电

(责编：王震、陈键)
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