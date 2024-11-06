科技日报北京11月5日电 （记者陆成宽）记者5日从国家能源集团获悉，经过14个月的建设，全国单体容量最大采煤沉陷区光伏基地项目——国家能源集团国电电力蒙西蓝海光伏电站5日成功全容量并网发电。该光伏电站位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗，装机容量达300万千瓦，预计年发电量达57亿千瓦时，可满足200万户居民一年的生活用电需求。

蒙西蓝海光伏电站是国家“西电东送、西部开发”内蒙古鄂尔多斯上海庙至山东临沂±800千伏特高压直流输电工程重点配套项目，总投资约120亿元，占地约10.5万亩，面积相当于1万个标准足球场，铺设超过590万块光伏组件。电站所发电量将被送至山东消纳，为东部沿海地区经济和社会发展提供强大绿色能源保障，按照火电标准煤耗计算，每年可节约标准煤171万吨、减排二氧化碳约470万吨，相当于植树6.27万公顷，社会效益、环境效益和经济效益十分显著。

该光伏电站的建设，运用多项创新技术，在国际上首次大规模应用光伏板与支架“一体化”融合安装方案，通过“一体化”组件现场预装、“一体化”组件施工，实现了光伏方阵建设少人化、机械化、高效化，施工效率提高了25%，为我国沙戈荒地区大型光伏项目建设积累了宝贵经验。

(责编：王震、陈键)

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