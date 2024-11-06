罗云鹏

“以前，我们在银行只能拿到100万—200万元的贷款额度，而且周期只有一年，经常一个项目还没结束、货款还没回来，就要找资金去还贷款。”深圳市精准精密机械有限公司总经理宋周宏说，“今年我们通过‘科技初创通’，贷款额度达到1000万元，周期3年，在设备更新和研发投入上解了燃眉之急。”

记者近日从中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行的2024年第三季度新闻发布会上获悉，时下在深圳，“科技初创通”“腾飞贷”等信贷融资产品，正构建起“科技—产业—金融”良性循环体系，让金融发挥“活水”作用，浇灌科技创新“沃土”。

畅通融资“最初一公里”

宋周宏提到的“科技初创通”，是深圳首创推出，由中国人民银行深圳市分行会同深圳市市场监督管理局指导深圳地方征信平台创建，是为初创型科技企业“画像”的征信产品。

记者注意到，该产品融合公共数据和商业数据，挖掘工商、社保、知识产权等特色数据价值，并利用机器学习技术，为具有潜力的科创企业建立评估模型，帮助银行摆脱对“培育名单”的依赖。

根据评估模型生成的《科技初创通授信综合解读报告》，覆盖了企业基本面、人才竞争力、未来成长力3大评分、12个维度指标体系，可为金融机构提供详尽、科学的决策依据。商业银行可据此为企业提供更为精准的信用授信。

主要从事高精密度印制电路板研发生产和销售的深圳市科诚达科技股份有限公司，此前在向银行申请贷款的过程中，经常被申请流程繁琐、贷款额度低等问题困扰。

该公司总经理何卫科介绍：“抱着试一试的想法，我们通过‘科技初创通’线上渠道提交了申请，很快就申请到了500万元的贷款额度。”

中国人民银行深圳市分行货币信贷管理处处长吴燕介绍，“科技初创通”自2024年6月上线以来，已帮助14家科技初创企业获得5398万元贷款。

助力企业“加油爬坡”

相较于“科技初创通”，“腾飞贷”则靶向高成长期科技型企业，通过贷款金额、期限、利率的灵活安排，为科技型企业提供更契合快速成长期需求的信贷服务。

作为一家从事泛半导体、超纯水清洗解决方案的国家级高新技术企业，深圳市超纯环保股份有限公司在“腾飞贷”模式下，获得银行的授信额度从两年期3000万元扩展到8000万元。

“通过‘腾飞贷’，我们更好地解决了厂房租金、工资发放、研发投入等问题。”该企业董事长助理毛文君说，“‘腾飞贷’在我们企业‘加油爬坡’阶段给予利率优惠，等业绩增长后再适度提高利率。这种方式非常匹配企业需求。”

中国工商银行股份有限公司深圳市分行信贷与投资管理部总经理胡松安介绍，该行通过聚焦科技企业股权和知识产权两大优势，围绕未来收入、股权融资、补贴资金等特征性还款来源，针对不同客群、需求和定贷逻辑，陆续推出“腾飞贷”在内的多种信贷融资产品。

数据显示，截至9月末，深圳已有22家银行与53家企业签约“腾飞贷”，累计为企业发放贷款15.9亿元。

吴燕表示，通过聚焦国家重大战略平台、重点产业链和重点科技领军企业，中国人民银行深圳市分行开展了常态化政策宣讲、产品推介、案例分享、政银企对接等金融服务，持续推动科技金融、绿色金融、跨境金融融合发展。

(责编：王震、陈键)

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