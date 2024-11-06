人民网记者 李栋

今年夏粮再获丰收，秋粮收获进入扫尾阶段，全年粮食产量预计将首次突破1.4万亿斤。保障粮食和重要农产品稳定安全供给，要释放“藏粮于技”的丰沛能量。当前，粮食主产区进入繁忙的秋种秋管阶段，农技人员把“科技大餐”送入田间地头，为明年夏粮丰收增添了科技底色。

11月5日，在河南省安阳市内黄县二安镇的万亩高标准农田种植示范区里，麦苗出土满眼绿，农技人员奔走在田间地头，查看小麦播种、土壤墒情、小麦出苗以及田间状况。

内黄县农业技术推广站长、高级农艺师韩志乾与种粮农户们一同穿梭在田间，仔细查看冬小麦出苗情况，时而蹲下抓起一把土壤，感受田间墒情。

“这个时候一定要做好田间管理。”韩志乾站起身，拍了拍手上的泥土说道，“一是查苗补种，小麦播种后要及时检查出苗情况，一旦发现缺苗及时补种；二是合理造墒，对播种质量差，失墒严重，没有出苗或者出苗不齐的地块，要及时进行喷灌；三是浅中耕松土，保墒壮苗和划锄，防止土壤板结裂缝，促进麦苗早发苗壮。”

听完专家的指导，种粮大户徐治辉连连点头。“小麦刚开始出苗，农技专家就及时进行科技指导，讲得既详细又实用，明年小麦丰产增收肯定没问题。”徐治辉说。

“藏粮于技”先要授农以技。近年来，各粮食主产区坚持把确保粮食安全作为“三农”工作的重中之重，大力实施高标准农田建设，积极推广新品种、新技术，推动农业全程机械化、智能化、绿色化发展，以实施粮油等主要作物大面积单产提升为抓手，坚持良田、良种、良法、良机、良技融合共促，全方位挖掘小麦增产潜力，辐射带动大面积均衡增产。

河南省农业农村厅数据显示：截至目前，河南省小麦已播种8472万亩，占预计面积的99.4%，今年全省小麦种植面积预计稳定在8500万亩以上。小麦已出苗面积6795万亩，出苗率80.2%，除个别地区因腾茬收获较晚，麦播仍在进行外，全省麦播基本结束。

我国有13个粮食主产区、800个产粮大县，13个主产区粮食作物总产量占全国总产量80%以上，是粮食提产能、保供给的重头大头。

当前，我国科技助农成果显著。农业科技进步贡献率超63%，农作物耕种收综合机械化率超74%，农作物良种覆盖率超96%。农业现代化，关键在于农业科技现代化。当前，科技作为推动农业发展的关键驱动力，在保障国家粮食安全、促进农民增收、引领产业发展等方面发挥了重要作用。

专家表示，落实“藏粮于技”要立足我国国情，遵循农业科技规律，加快创新步伐，努力抢占世界农业科技竞争制高点，牢牢掌握我国农业科技发展主动权，为我国由农业大国走向农业强国提供坚实科技支撑。

秋收冬藏又一年。眼下，全国秋冬种有序展开，冬小麦从北向南将陆续进入越冬期，主产区正持续抓紧抓实粮食生产，为新一季丰收夯实根基、孕育希望。

(责编：孙红丽、高雷)

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