人民网记者 王绍绍

第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）于2024年11月5日至10日在上海举行。展品变商品，展商变投资商，进博会早已不只是一场展会，而是跨国企业进入中国、深耕中国的开放平台。

进博会的场馆内仿佛一个全球商品的“海洋”，从高端装备到先进技术，从食品农产品到消费品，不仅吸引着众多消费者，更彰显着世界各国的创新实力和开放姿态。

第七届中国国际进口博览会现场。人民网记者 王绍绍摄

“舌尖上的开放”：全球美食的盛宴

在食品农产品展区，各国的特色美食琳琅满目，让人目不暇接。从意大利的橄榄油到法国的奶酪，从阿根廷的牛肉到泰国的香米，每一份食材都承载着其产地的风土人情和文化底蕴。

马来西亚的鲜食榴莲，以其独特的香甜和软糯，成为了展区的“明星”。这些榴莲通过进博会的平台展示后，迅速进入了中国市场，并受到了消费者的欢迎。

马来西亚的榴莲农户和出口商纷纷表示，进博会为他们提供了一个绝佳的进入中国市场的机会，让他们能够与中国消费者进行面对面的交流，了解中国市场的需求和趋势。

“这次进博会，我们带来了最新鲜的智利车厘子。”一位智利水果出口商热情地向记者介绍，“通过进博会的平台，我们能够直接与中国消费者面对面交流，了解他们的需求和喜好，从而更好地开拓中国市场。”

除此之外，新西兰的奇异果、美国的蓝莓……这些来自世界各地的美食，通过进博会的平台，走进了中国的千家万户，让中国的消费者在家门口就能品尝到世界各地的地道风味。

展品变商品的“进博速度”

进博会展示了全球各国的商品与服务，成为各国经济合作与交流的桥梁。在医疗器械展区，一款日本制药企业的新药吸引了记者的注意。自上届进博会以来，该企业在不到一年的时间内，便在中国连续获批了6个创新产品/适应症。

与此同时，一家德国制药企业的中国区负责人也表示，进博会为其提供了一个绝佳的展示平台。“通过进博会，我们不仅能够向中国的医疗专业人士和消费者展示我们的产品，还能够与中国的药品审批机构进行面对面的沟通，加速产品的审批进程。”

从创新药品、疗法首发，到前沿科技的展示，进博会见证了展品从静态展示到动态销售的蜕变。创新药品在进博会上大放异彩，再次证明了“展品变商品”的无限可能，也激励着更多外国企业踏入中国市场，共享中国市场的无限机遇。

“中国是世界前沿科技的创新策源地，而进博会是跨国医疗企业共享中国市场机遇、展示全球前沿医疗科技的重要平台，很高兴有进博会这样的契机，让我们能与中国加强技术和产业的合作。”赛诺根亚太地区相关负责人说道。

“进博红利”惠及全球

进博会不仅是一个展示商品和服务的平台，更是一个共享中国机遇、促进交流合作的国际化舞台。随着进博会的持续举办，越来越多的国家和地区的企业享受到了“进博红利”。

来自丹麦的一家乳制品公司，作为连续七年参加进博会的“回头客”，其负责人表示：“进博会，是我们进入中国市场的‘敲门砖’，也是我们与中国合作伙伴建立长期合作关系的‘桥梁’。在这里，我们不仅了解了中国市场的需求和趋势，还获得了宝贵的市场经验和资源。”

越来越多的外国企业，通过进博会这个平台，成功进入了中国市场，拓展了与中国的合作领域和深度。他们不仅在中国市场取得了巨大的成功，还通过与中国企业的合作，实现了技术升级和产业升级，更提高了自身的竞争力和市场份额。

“展品变商品”的故事背后，是中国制度型开放的深入推进。商务部部长助理唐文弘表示，进博会不仅是一个展示商品和服务的平台，更是一个共享中国机遇、促进交流合作的国际化舞台。未来将继续推动更高水平的制度型开放，为全球商品和服务进入中国市场提供更加便利的条件，为构建人类命运共同体贡献更多的中国智慧和力量。

进博会如同一座桥梁，连接着中国与世界。在这里，展品变商品的故事不断上演，全球美食的盛宴让人流连忘返，“进博红利”让全球企业共享中国机遇。

(责编：孙红丽、高雷)

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