11月5日，中国工商银行在上海举行工银自贸总部揭牌仪式，并发布工银自贸总部金融服务方案。

在监管指导下，工商银行在上海成立自由贸易账户（FT）分账核算单元总部，将上海、广东、深圳、海南等境内分行自贸区FT业务纳入统一管理，进一步汇聚工行集团合力，做优做强自贸区离岸金融业务，更好支持上海建设人民币资产全球配置中心和风险管理中心，为实施自由贸易试验区提升战略贡献工行力量。一是联通境内境外，发挥自贸总部“一点接入、全球响应”优势，把握自贸区建设机遇，加大全球资源配置力度，打造在岸、离岸金融良性循环，助力稳慎扎实推进人民币国际化；二是统筹开放安全，通过在上海建设集团风险视图、风险计量、风险监测预警、风险决策等“4E”智能化风险管控中心，做好与自贸总部风控体系的对接，坚持“有效隔离、分账核算”，坚决守好安全底线；三是坚持守正创新，在确保合规前提下，探索培育更多跨境金融服务新机制新模式，推出更多适配的产品和服务，完善FT体系总分架构、管理模式，为深化金融改革贡献工行新样板。

根据工银自贸总部金融服务方案，工商银行将进一步整合FT业务资源，持续升级跨境投融资、结算、现金管理等服务，不断丰富离岸人民币交易产品和工具，积极参与金融基础设施业务创新，助力增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。

“此举是工商银行以实际行动贯彻落实党中央关于实施自由贸易试验区提升战略的决策部署、助力上海国际金融中心建设的又一重要举措。”工商银行相关负责人表示。作为首批建立上海自由贸易账户分账核算单元的金融机构之一，工商银行积极创新自由贸易账户体系等金融服务，并进一步复制推广至海南、深圳和广东等境内分行，累计服务客户近1.2万个，管理资产规模超2500亿元，并落地了一批首创性、引领性、标志性成果，有力支持了上海国际金融中心建设、粤港澳大湾区外向型经济发展以及中国特色自由贸易港建设。

(责编：曹淼、李源)

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