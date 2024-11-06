原标题：5G赋能千行百业丨江淮大地“新”风正劲 联通为“安徽造”筑牢数智基座

安徽全省加快科技创新和产业转型升级，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，加快打造具有重要影响力的新兴产业聚集地。作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，中国联通聚焦安徽打造“三地一区”战略定位，以数智技术赋能安徽向“新”而行。

传统产业加“数”前进 “安徽造”凸显国际范

“灯塔工厂”，素有智能制造“奥斯卡”之称，被誉为世界上最先进的工厂。那么，“可持续灯塔工厂”又意味着什么？

2024年10月8日，美的洗衣机合肥工厂被世界经济论坛升级为“可持续灯塔工厂”，标志着这家工厂在绿色可持续发展方面获得世界级认证。自2020年起，合肥联通就与合肥美的开展战略合作，在端到端价值链积极部署5G、人工智能和先进工业物联网技术，致力于打造新一代交期更短、质量更优、下线直发客户、劳动力和能源效率更高的5G+全价值链数智化运营工厂。

据美的工厂相关负责人介绍，洗衣机工厂里各生产线设备需要经过多轮调试和测验才能达到满意标准。在这过程中，一旦出现参数不准就会极大影响工作进程。随着大数据、AR/VR等新一代信息技术与制造业的融合，合肥联通利用数字孪生为滚筒洗衣机车间“克隆”了虚拟车间，活生生的“数字副本”，能够实时映照、监控、诊断和控制洗衣机生产线设备，在虚拟车间里就可完成人机交互和参数调整调试，达到高效的柔性生产、智能生产。

在合肥美的控制中心，巨型大屏上显示着各个产品订单的实时状况。合肥联通联合合肥美的打造了5G端到端柔性供应链控制塔，可针对异常实时数据和异常事件快速定位问题设备和问题参数，将销售、制造、物流一一贯通，智能化、多品类协同排产车辆预约、装卸、发运等全流程信息化管理，驱动业务改善变革。在端到端打通的情况下，内外销全流程11个环节、20个节点、64个不同维度的数据都能够可视化透明管理，大大提高了生产效率。

在合肥市长虹美菱股份有限公司冰箱智能制造基地，有了工业互联网技术助力，冰箱生产也能科技感满满。2020年，长虹美菱开始布局5G技术，通过与安徽联通等企业合作，打造了5G+工业互联网创新应用联合实验室，构建了基于5G、云+智能AI的工业互联网解决方案，建立了“菱云”工业互联网平台。“菱云”工业互联网将上下游1700余家企业纳入同一系统，采用精益化、自动化、数字化技术，使长虹美菱产能提升60%以上，交付周期缩短50%，产品库存降低70%。长虹美菱5G智能制造工厂也先后成为国家级工业互联网试点示范工厂，智能制造试点示范、安徽省典型数字化转型标杆。

长虹美菱联通5G应用示范点

白色家电加科技创新这个关键变量，让安徽传统优势产业焕发新生，一批传统制造业企业加速迈向高端化、智能化、绿色化。

在美的集团安徽芜湖美智空调园区，上底盘、装压缩机、打螺钉等操作一气呵成，平均每8秒就能生产出一台空调，而这在过去需要4名工人同时操作22秒左右。工厂生产运行效率提升的背后，持续不断的技术创新扮演了不可或缺的角色。安徽联通与芜湖美智合作建设的5G-A全柔性工厂，采用多项5G-A确定性技术赋能云化PLC改造，针对抖动、时延和可靠性三个方面进行网络性能优化，实现了总装线全柔性化改造，使芜湖美智空调各个生产环节“无缝衔接”，该项目应用上线后，整体产线效率及时性提升33%，网络和算力的综合利用效率提升48％。

芜湖美的家用空调5G-A全柔性工厂监控现场

作为安徽首个5G-A场景应用，“芜湖美的家用空调5G-A全柔性工厂创新应用项目”获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国赛一等奖，进一步擦亮了安徽的创新招牌。

如今，借助数字化力量，安徽传统制造业焕发新机。2023年，当地智能家电（居）产业营收1850亿元，冰箱、洗衣机、空调“三大件”产量不断增长。

战略性新兴产业追“新”逐“质” “安徽造”走出未来感

新能源汽车和智能网联汽车是安徽规划打造的十大新兴产业之一，如今更是安徽的首位产业。从1968年第一辆“江淮牌”载货汽车诞生，安徽的“造车梦”一直未停。今年前8个月，安徽汽车产量超过210万辆、其中新能源汽车约94万辆，双双位列全国第二。中国联通洞察安徽抢抓新能源汽车产业发展契机，依托“云、大、物、智、链、安”基础底座能力，面向车路协同及汽车智造领域，持续打磨解决方案、扩展应用场景，现已服务江淮、奇瑞等整车及零部件企业，助推安徽首位产业“汽”势磅礴。

在合肥蜀山区的蔚来第二先进制造基地，一排排新能源汽车“整装待发”，大部分刚下生产线就将被运抵至分拨中心。在接下来的日子里，这些汽车将被分批发往国内外市场。

据悉，2023年，中国联通与蔚来汽车共建5G联合创新中心，双方在汽车智造领域共同探索创新技术及产品应用，进一步推动在5G全连接工厂、5G智慧园区、5G+AI、数据治理等方面的深度研发。

中国联通与蔚来汽车“5G联合创新中心”揭牌仪式

“我们的主要工作是在车间生产环节、物流环节架设5G基站和调试设备。”合肥联通陈建瓴表示，去年公司助力蔚来在制造基地试制中心实现了5G网络全覆盖。为提高网络性能，公司安排专人定期进行网络巡检和参数调整，监测和优化网络覆盖范围，确保车间机器人、自动化设备以及管理人员的智能终端，都能享受到联通高速、低延迟的网络连接。

不只汽车，目前全球10%的显示面板，全国50%的光伏玻璃、20%的光伏组件都是“安徽造”。

机械臂上下翻飞，生产线有序传输……近日，在合肥京东方显示技术有限公司的智能工厂，一块块比名片还薄、比双人床面积还大的10.5代线液晶玻璃基板，通过自动化连廊源源不断地从康宁显示科技工厂传送到这里。一块屏如何赋能物联场景，中国显示技术创新实力已到什么阶段？京东方“屏”实力大“显”身手。

“京东方生产的每一块屏，都在不断探索技术创新潜力，让显示赋能更多场景。”京东方科技集团股份有限公司合肥区域总经理丁光辉介绍，京东方在合肥布局的数字医院、智慧调光膜、玻璃基MiniLED背光等项目都是半导体显示技术一次次的创新应用，带动产业升级。

自2017年起，中国联通便与京东方开展战略合作，为其提供全局MPLS?VPN电路组网服务，并陆续开通北京、成都、美国、俄罗斯、新加坡等国内外32条电路，持续助力京东方向“新”而行，以“质”致远。

“科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出‘人生能有几回搏’的劲头，放开手脚创新创造。”近年来，安徽加快科创高地建设，人才创新成果竞相涌现。为进一步强化创新资源战略支撑，打造人才引进强大磁场，安徽联通充分发挥资源及服务优势，先后与安徽大学、安徽财经大学等高校开展全面战略合作，并与合肥工业大学智能制造技术研究院联合成立了全国首家省市级工业元宇宙5G创新研究中心，将高校、企业、市场三个科研阵地紧密联结，携手搭建“产教融合、人才引育、企业培育扶持”于一体的创新平台，推动各类人才与城市发展“双向奔赴”。

秋日风正劲，江淮万象新。中国联通将深入贯彻落实网络强国、数字中国战略，坚持科技创新引领发展，筑牢“数字安徽”根基底座，为谱写中国式现代化安徽篇章贡献联通力量。

(责编：曹淼、李源)

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