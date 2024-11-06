原标题：中信保诚人寿拟再增资25亿元，双方股东持续看好中国保险业发展

近日，中信保诚人寿发布公告披露，中国中信金融控股有限公司（下称中信金控）和保诚集团股份有限公司（下称保诚集团）将分别向中信保诚人寿再增资人民币12.5亿元。

本次增资完成后，中信保诚人寿注册资本将由48.6亿元达到人民币73.6亿元。中信金控合计出资人民币36.8亿元注册资本，占公司注册资本的50%；保诚集团合计出资人民币36.8亿元注册资本，占公司注册资本的50%。增资后公司各股东持股比例不变。

据了解，今年2月，国家金融监督管理总局已批复同意中信保诚人寿的上一次增资请求，中信金控和保诚集团分别向中信保诚人寿增资12.5亿元。此时，中信保诚人寿的注册资本已由23.6亿元变更为48.6亿元。在不到一年的时间里，中信金控和保诚集团拟向中信保诚人寿进行第二轮增资，凸显了中外双方股东对中国经济和中国寿险业发展的持续看好。

在上一轮增资中，中信集团董事长、中信金控董事长奚国华曾表示，增资不仅使中信保诚人寿的资本实力和发展基础将进一步夯实，更好地发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能，也推动中信集团继续引进利用外资，服务金融高水平对外开放。

保诚集团执行总裁华康尧则表示，作为保诚集团整体策略的重要一环和业绩增长的重要来源，中信保诚人寿的业务发展具有巨大潜力。

近日，中信保诚人寿对外披露了2024年第三季度偿付能力报告摘要。报告摘要显示，中信保诚人寿第三季度实现净利润2.4亿元；综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率分别为211.47%、112.50%，分别较上季度提升38.3个百分点和25.9个百分点，风险综合评级为BBB，均高于监管要求；保险业务收入为237.82亿元，与2023年同期相比略有增长；截至2024年9月底，中信保诚人寿总资产达2600亿元，较年初增长8.6%。

据了解，在资本市场波动、利率下行、寿险行业整体盈利能力承压的背景下，相关经营指标的改善，得益于中信保诚人寿积极应对挑战，在坚持稳中求进、深化改革创新中，着重把握中长期高质量发展机遇。

2024年以来，中信保诚人寿持续优化业务结构、加强渠道建设、提升业务质量，在产品布局方面逐步向长缴别、高价值产品的方向转型，分红险和健康险产品占比不断提升。截至2024年9月末，公司实现新业务价值23.7亿元，同比增长22%，新业务价值率同比提升8.8个百分点。

据悉，中信保诚人寿目前正在积极推进新会计准则在公司的落地工作。按新会计准则计算，公司持续实现盈利，2024年前三季度净利润与2023年全年利润持平；净资产已超百亿元，相较半年度显著增长。

2024年以来，中信保诚人寿坚持以资负管理为引领，优化资产配置策略。一是持续增配长久期利率债，拉长资产久期，夯实战略底仓；二是积极防范化解风险，严控增量，优化存量，不断提升资产质量；三是积极把握市场机会，发挥长期资金优势与耐心资本作用，提高投资收益。根据该公司三季度偿付能力报告显示，2024年前三季度，公司非投连账户综合收益率为6.30%，较上年同期(2.58%)提高3.72个百分点。

据了解，目前中信保诚人寿正在加快策略转型，提出从严治企、体系为王、全面协同、科技赋能、竞赛文化等五大经营管理重点，通过搭体系、建平台、扩生态，构建长期有效的价值创造模式。

中信保诚人寿党委书记、总经理常戈表示，中信保诚人寿将积极践行新“国十条”关于“引导中小保险公司特色化专业化经营发展”的政策要求，进一步深刻把握保险业高质量发展的主要内涵，深化改革创新，为推进金融强国建设、服务中国式现代化大局做出贡献。

(责编：董童、李源)

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